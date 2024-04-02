Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri! "Dışında kalmak istiyoruz"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederken mücadele sonrası Fotomac.com.tr editörlerinden Hakan Turan'ın sormuş olduğu, "Rakiplerin ve İsmail Kartal'ın açıklamaları sizi nasıl etkiliyor ve Aurier ne zaman hazır olacak?" sorusuna teknik direktör Okan Buruk'tan dikkat çeken yanıt geldi.

İŞTE OKAN BURUK'UN CEVABI:

Dışında kalmak istiyoruz. Beni de çocuğumu da hedef alarak konuşmalar oluyor. Yakında başka kitleler de hedef alınabilir. Başkan da hedef alınıyor, Erden Bey de hedef alınıyor, camia içerisindeki futbolcular zaman zaman hedef alınıyor. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Sonuçta biz dostuz, arkadaşız. Uzun yıllar bir arada olacağız, uzun yıllar çekişmeler olacak. Zaman zaman diğer takımlardan arkadaşlarımızla, dostlarımızla birbirimizi kızdıracağız. Futbolun da en büyük heyecanı, sevilme nedenlerinden biri de bu. Daha çok saha içerisinde kalıp çok fazla cevap vermeden yolumuza devam etmek istiyorum.

Aurier de antrenmanlara başladı. Bugün sahaya sürmek için çok erkendi. Bir sonraki maçta sahaya sürmeyi düşünüyorum.