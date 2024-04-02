Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri! "Dışında kalmak istiyoruz"

Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri! "Dışında kalmak istiyoruz"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederken mücadele sonrası Fotomac.com.tr editörlerinden Hakan Turan'ın sormuş olduğu, "Rakiplerin ve İsmail Kartal'ın açıklamaları sizi nasıl etkiliyor ve Aurier ne zaman hazır olacak?" sorusuna teknik direktör Okan Buruk'tan dikkat çeken yanıt geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 23:49
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri! "Dışında kalmak istiyoruz"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederken mücadele sonrası Fotomac.com.tr editörlerinden Hakan Turan'ın sormuş olduğu, "Rakiplerin ve İsmail Kartal'ın açıklamaları sizi nasıl etkiliyor ve Aurier ne zaman hazır olacak?" sorusuna teknik direktör Okan Buruk'tan dikkat çeken yanıt geldi.

İŞTE OKAN BURUK'UN CEVABI:

Dışında kalmak istiyoruz. Beni de çocuğumu da hedef alarak konuşmalar oluyor. Yakında başka kitleler de hedef alınabilir. Başkan da hedef alınıyor, Erden Bey de hedef alınıyor, camia içerisindeki futbolcular zaman zaman hedef alınıyor. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Sonuçta biz dostuz, arkadaşız. Uzun yıllar bir arada olacağız, uzun yıllar çekişmeler olacak. Zaman zaman diğer takımlardan arkadaşlarımızla, dostlarımızla birbirimizi kızdıracağız. Futbolun da en büyük heyecanı, sevilme nedenlerinden biri de bu. Daha çok saha içerisinde kalıp çok fazla cevap vermeden yolumuza devam etmek istiyorum.

Aurier de antrenmanlara başladı. Bugün sahaya sürmek için çok erkendi. Bir sonraki maçta sahaya sürmeyi düşünüyorum.

DİĞER
SON DAKİKA: Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Ali Koç olağanüstü kongrede açıkladı
Başkan Erdoğan seçimin röntgenini çekti: Hatayı millette aramak bizim geleneğimizde asla yoktur | Kibir hastalığı uyarısı
G.Saray evinde kazandı!
Aslan hata yapmadı! İşte güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray evinde kazandı!
G.Saray'ın golünde faul var mı? Toroğlu yorumladı!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 3 Nisan rakamları
Bayram tatiline kaç gün kaldı?
💥Süper Loto çekildi! (2 Nisan)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kenan Yıldız'lı Juve avantajı kaptı! Kenan Yıldız'lı Juve avantajı kaptı! 00:10
Bodrum FK tek golle kazandı! Bodrum FK tek golle kazandı! 00:03
G.Saray'ın golünde faul var mı? Toroğlu yorumladı! G.Saray'ın golünde faul var mı? Toroğlu yorumladı! 23:54
Buruk'tan flaş F.Bahçe sözleri! Buruk'tan flaş F.Bahçe sözleri! 23:49
G.Saray'ın golünde faul var mı? Toroğlu yorumladı! G.Saray'ın golünde faul var mı? Toroğlu yorumladı! 23:42
Demirel: Ajitasyon yapmak istemiyorum! Demirel: Ajitasyon yapmak istemiyorum! 23:21
Daha Eski
"Taraftarımıza armağan olsun" "Taraftarımıza armağan olsun" 23:16
Buruk: Çok daha iyi olmalıyız! Buruk: Çok daha iyi olmalıyız! 23:02
Icardi'den Ali Koç'a cevap! Icardi'den Ali Koç'a cevap! 22:53
"Bu takım şampiyonluğu hak ediyor!" "Bu takım şampiyonluğu hak ediyor!" 22:53
Aslan hata yapmadı! İşte güncel puan durumu Aslan hata yapmadı! İşte güncel puan durumu 22:31
Alanyaspor Gaziantep'ten 3 puanla döndü! Alanyaspor Gaziantep'ten 3 puanla döndü! 22:28