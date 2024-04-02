Galatasaray Hatayspor maçı CANLI İZLE 📺 | Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Hatayspor maçı 2 Nisan Salı günü saat 20:30'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - HATAYSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış, Mertens, Zaha, Icardi

Hatayspor: Erce, Barış, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Ömer Faruk, Rivas, Doğukan, Bashiru, Strandberg

GALATASARAY - HATAYSPOR ARASINDA 8. RANDEVU

Hatayspor ile Galatasaray, bugüne kadar 1'i hükmen olmak üzere Süper Lig'de 7 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 4 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 3 defa rakibini mağlup etti.

Ligin ilk yarısında Mersin'de oynanan müsabakayı Hatayspor 2-1'lik skorla kazandı.

SON 18 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de ligin ilk yarısında Hatayspor'a mağlup olduktan sonra oynadığı 18 karşılaşmada kaybetmezken, son 11 maçında da sahadan 3 puanla ayrıldı. Ligde sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'yı yenerken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 68 gol atarken, kalesinde ise 20 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, savunmada gösterdiği başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor. Cimbom, bu mücadelelerin 15'inde de kalesini gole kapadı.

SAHASINDA YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında son olarak geçen sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 32 lig maçında 30 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 15 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor.

OKAN BURUK REKOR İÇİN SAHADA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçıyla birlikte bir rekora daha imza atabilir. Ligde evinde 18 maçtır üst üste kazanan Buruk, Süper Lig'in 29. haftasındaki Rizespor maçıyla Mircea Lucescu döneminde Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasındaki galibiyet serisini yakalamıştı. Sarı-kırmızılıların Hatay mücadelesinden galip ayrılması durumunda Okan Buruk, Galatasaray'ın başında ligde üst üste en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör olacak.

5 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da, Hatayspor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular sarı kart görmesi durumunda 32. haftada deplasmandaki Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray'ın file bekçisi Günay Güvenç, cezası nedeniyle Hatayspor karşısında kadroda olmayacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşa maçında hakeme yönelik hakareti nedeniyle Güvenç'e 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

OKAN BURUK İLE VOLKAN DEMİREL 3. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bugüne kadar 2 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda iki takım da 1'er kez sahadan galip ayrıldı. Oynan 2 müsabakada Buruk'un takımı 5 gol atarken, Demirel'in ekibi de 2 golle karşılık verdi.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Hatayspor mücadelesini hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.