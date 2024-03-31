GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan stoper kararı! Hatayspor maçında...
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Son 2 maçta sakatlıkları nedeniyle görev alamayan Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı takıma geri dönerken; teknik direktör Okan Buruk stoper bölgesindeki kararını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Milli arayı iyi değerlendiren sarı-kırmızılılarda, sakat oyuncular da takıma geri döndü.
Bu gelişme sonrası teknik direktör Okan Buruk'un Atakaş Hatayspor maçında stoper tercihinin ne olacağı merak konusu oldu.
Nelsson'un yerinin garanti olduğu stoperde partnerinin kim olacağı henüz netlik kazanmadı.
50 yaşındaki çalıştırıcı, bu sefer Berkan Kutlu'yu kulübeye çekecek ve Davinson ile Abdülkerim arasında tercih yapacak.
Sakatlıktan daha önce çıkan Abdülkerim'in forma şansı daha yüksek gözükürken, Kolombiyalı yıldız da idmandaki performansına göre ilk 11 şansı yakalayabilir.
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