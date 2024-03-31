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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan stoper kararı! Hatayspor maçında...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Son 2 maçta sakatlıkları nedeniyle görev alamayan Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı takıma geri dönerken; teknik direktör Okan Buruk stoper bölgesindeki kararını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 10:44
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan stoper kararı! Hatayspor maçında...

Trendyol Süper Lig'de 30 hafta geride kalırken son olarak Kasımpaşa'yı deplasmanda mağlup eden Galatasaray, 81 puanla zirvede yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan stoper kararı! Hatayspor maçında...

Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlıkları nedeniyle Berkan Kutlu, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında stoper bölgesinde görev almıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan stoper kararı! Hatayspor maçında...

Cimbom 2 maçta 5 gol yiyerek savunmada zaaf yaşasa da, iki maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan stoper kararı! Hatayspor maçında...

Milli arayı iyi değerlendiren sarı-kırmızılılarda, sakat oyuncular da takıma geri döndü.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan stoper kararı! Hatayspor maçında...

Bu gelişme sonrası teknik direktör Okan Buruk'un Atakaş Hatayspor maçında stoper tercihinin ne olacağı merak konusu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan stoper kararı! Hatayspor maçında...

Nelsson'un yerinin garanti olduğu stoperde partnerinin kim olacağı henüz netlik kazanmadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan stoper kararı! Hatayspor maçında...

50 yaşındaki çalıştırıcı, bu sefer Berkan Kutlu'yu kulübeye çekecek ve Davinson ile Abdülkerim arasında tercih yapacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan stoper kararı! Hatayspor maçında...

Sakatlıktan daha önce çıkan Abdülkerim'in forma şansı daha yüksek gözükürken, Kolombiyalı yıldız da idmandaki performansına göre ilk 11 şansı yakalayabilir.

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