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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz gelişme! Biri gidiyor biri kalıyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile zirve yarışını yakından ilgilendiren bir maça çıkacak olan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda gelecekleri merak konusu olan iki futbolcudan biri takımda kalma kararı alırken, diğeri kulüpten ayrılacak. İşte o isimler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 15:47
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz gelişme! Biri gidiyor biri kalıyor

Liglere verilen milli arayı Antalya'da gerçekleştirdiği kampla değerlendiren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz gelişme! Biri gidiyor biri kalıyor

Sarı-kırmızılılarda sezonun bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmaları yoğunlaştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz gelişme! Biri gidiyor biri kalıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada iç ve dış transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz gelişme! Biri gidiyor biri kalıyor

"ZANIOLO'NUN NE DÜŞÜNDÜĞÜ ÇOK ÖNEMLİ"

Buruk, "Zaniolo çok önemli ve değerli bir oyuncu. Premier Lig'de de goller attı, milli takımda ilk 11'de oynadı. Çok önemli bir değer. Gelip bizimle olmak isterse ben kadromda olmasını isterim. Ancak hem kulübün hem de Zaniolo'nun ne düşündüğü çok önemli.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz gelişme! Biri gidiyor biri kalıyor

"YUNUS VE EMİN ÇOK İYİ GİDİYOR"

Yunus Akgün bence iyi gidiyor. Premier Lig yolunda önemli bir yarıştalar. İyi bir takımda oynuyor. Satın alması gerçekleşecek mi bilmiyorum. Ancak geri dönerse bizim için çok önemli bir oyuncu olacak. Aslında kendisini bırakmak istemedik. Kendisi Avrupa'ya oynamak için gitti. Emin Bayram çok iyi gidiyor. Takip ediyoruz. Emin ile Galatasaray'ın ilerleyen yıllarda iyi bir stopere sahip olacağını biliyoruz.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz gelişme! Biri gidiyor biri kalıyor

"YUSUF YAZIN TAKIMA DÖNECEK"

Yusuf Demir, iyi gitmedi. İstediğimiz gibi süre alamıyor. O da yazın dönüp bizimle olacak. Ancak çok genç bir oyuncu. Daha gelişimini tamamlamamış, gelişebilecek ve yetenekli bir futbolcu. Bizde kalırsa mental olarak iyi hazırlayıp özgüvenle süre vermemiz gerek. Potansiyelli bir oyuncu. Yaşı çok genç. Bence gelişecek. Bu sezon Basel performansı iyi olmadı ama bence bir yerde iyi performans verecek." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz gelişme! Biri gidiyor biri kalıyor

"RAFA SILVA ÇOK DEĞERLİ VE BAŞARILI BİR OYUNCU"

Rafa Silva transferiyle ilgili de konuşan Okan Buruk, "Transferle ilgili oyuncu izleme departmanı çalışma yapıyor. Hazırlıklarımız var, oyuncuları izliyoruz. Serbest oyuncular olabilir. Şu anda net bir isim üzerinde çalışma yok. Rafa Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir. Serbest statüde birçok oyuncu çıkacaktır. Şu anda ben lige odaklandım ama oyuncu izleme departmanımızın hazırlıkları sürüyor. Bu sezonki performanslara göre mevkiler de birkaç hafta içinde netleşecektir." dedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz gelişme! Biri gidiyor biri kalıyor

Öte yandan Galatasaray'da gelecekleri merak edilen Akman kardeşlerin de akıbetleri netleşti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz gelişme! Biri gidiyor biri kalıyor

EFE AKMAN KALIYOR

Habertürk'ün haberine göre; Roma'nın ciddi şekilde ilgilendiği Efe Akman, yuvada kalmayı tercih etti. Galatasaray ile henüz profesyonel sözleşmesi bulunmayan genç futbolcu, Okan Buruk ve kurmaylarının gözüne girmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz gelişme! Biri gidiyor biri kalıyor

Florya'nın son dönemde yetiştirdiği en potansiyelli oyuncular arasında kabul edilen Efe, yurt dışından ilgi bulunmasına rağmen Galatasaray'da kalmaya karar verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz gelişme! Biri gidiyor biri kalıyor

Sarı-kırmızılılar, 18 yaşına geçen günlerde basan genç futbolcunun temsilcisi ile kısa sürede masaya oturacak ve profesyonel sözleşme imzalayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz gelişme! Biri gidiyor biri kalıyor

HAMZA AKMAN AYRILIYOR

Efe Akman'ın abisi Hamza Yiğit Akman ise sezon sonunda yuvadan uçuyor. 19 yaşına gelmesine rağmen istediği süreleri bulmakta zorlanan genç futbolcu, düzenli oynamak istediği bir kulübe gitmek istiyor.

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