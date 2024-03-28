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GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a Katar şoku! Rafa Siva'dan kötü haber

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da ara transfer döneminde gündeme gelen Rafa Silva konusunda bir kez daha pürüz çıktı. Sarı-kırmızılıların ısrarcı bu transferdeki dikkat çeken detay ise haberimizde. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a Katar şoku! Rafa Siva'dan kötü haber

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Rafa Silva konusunda üst üste önemli gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a Katar şoku! Rafa Siva'dan kötü haber

Portekiz basınının Benfica ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuya Sarı-Kırmızılılar'dan 3.5 milyon Euro'luk teklif geldiğini yazması büyük heyecan yaratmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a Katar şoku! Rafa Siva'dan kötü haber

Yönetim 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili temaslarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a Katar şoku! Rafa Siva'dan kötü haber

Takvim'in haberine göre ise bir Katar kulübü, Rafa Silva'ya yıllık 7 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a Katar şoku! Rafa Siva'dan kötü haber

Şu anda Avrupa'dan da çok sayıda talibi olan Portekizli 10 numara konusunda yaşanan bu gelişme transferi Galatasaray adına daha da zorlaştıracak.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a Katar şoku! Rafa Siva'dan kötü haber

Konuyla alakalı Takvim'e konuşan Record gazetesinin Benfica muhabiri Nuno Martins gelinen son durumu değerlendirdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a Katar şoku! Rafa Siva'dan kötü haber

Martins, "Rafa'ya geçen sezon başında da Katar'dan teklifler oldu ancak Benfica'da kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a Katar şoku! Rafa Siva'dan kötü haber

Şu anda durum farklı. Çünkü Benfica ile yeni sözleşme yapmama kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a Katar şoku! Rafa Siva'dan kötü haber

Ben Rafa'nın Galatasaray'a transferini zor görüyorum" ifadesini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a Katar şoku! Rafa Siva'dan kötü haber

Yıldız futbolcunun müthiş bir sezon geçirdiğini de belirten Martins, "44 maçta 18 gol attı ve 14 asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a Katar şoku! Rafa Siva'dan kötü haber

Muhteşem bir performans. En büyük özelliği sahada tüm rakiplerinden hızlı olması" diye konuştu.

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