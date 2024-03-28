GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a Katar şoku! Rafa Siva'dan kötü haber
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da ara transfer döneminde gündeme gelen Rafa Silva konusunda bir kez daha pürüz çıktı. Sarı-kırmızılıların ısrarcı bu transferdeki dikkat çeken detay ise haberimizde. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Takvim'in haberine göre ise bir Katar kulübü, Rafa Silva'ya yıllık 7 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı.
Şu anda Avrupa'dan da çok sayıda talibi olan Portekizli 10 numara konusunda yaşanan bu gelişme transferi Galatasaray adına daha da zorlaştıracak.
Konuyla alakalı Takvim'e konuşan Record gazetesinin Benfica muhabiri Nuno Martins gelinen son durumu değerlendirdi.
Martins, "Rafa'ya geçen sezon başında da Katar'dan teklifler oldu ancak Benfica'da kaldı.
Şu anda durum farklı. Çünkü Benfica ile yeni sözleşme yapmama kararı aldı.
Ben Rafa'nın Galatasaray'a transferini zor görüyorum" ifadesini kullandı.
Yıldız futbolcunun müthiş bir sezon geçirdiğini de belirten Martins, "44 maçta 18 gol attı ve 14 asist yaptı.
Muhteşem bir performans. En büyük özelliği sahada tüm rakiplerinden hızlı olması" diye konuştu.
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