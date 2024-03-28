GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a Katar şoku! Rafa Siva'dan kötü haber

Takvim'in haberine göre ise bir Katar kulübü, Rafa Silva'ya yıllık 7 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı.

Şu anda Avrupa'dan da çok sayıda talibi olan Portekizli 10 numara konusunda yaşanan bu gelişme transferi Galatasaray adına daha da zorlaştıracak.