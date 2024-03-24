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GALATASARAY HABERİ: Nelsson'a flaş talip! Pazarlıklar başladı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Victor Nelsson, transferde Avrupa takımlarının ilgisini çekiyor. Birçok takımın yakından takip ettiği Danimarkalı futbolcuya son olarak İtalya Serie A'dan talip çıktı. Transferi bitirmek isteyen Çizme devinin, Galatasaray ile pazarlıklara başladığı ifade edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 16:02
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GALATASARAY HABERİ: Nelsson'a flaş talip! Pazarlıklar başladı

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a talipler çıkmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson'a flaş talip! Pazarlıklar başladı

Başarılı savunmacı sezon başında yedek kaldığı için ayrılmak istediğini açıklamış, daha sonra hırs yaparak formayı kapmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson'a flaş talip! Pazarlıklar başladı

Yeni sezonda takımda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda kadro planlama çalışmaları son sürat devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson'a flaş talip! Pazarlıklar başladı

Teknik direktör Okan Buruk ile yeni sözleşme konusunda anlaşan yönetim, mevcut oyuncular hakkında kararlar almaya başladı.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson'a flaş talip! Pazarlıklar başladı

Transfer listesini oluşturan kurmaylar, kalacak-gidecek isimler konusunda çalışmalar yapıyor.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson'a flaş talip! Pazarlıklar başladı

NELSSON'A FLAŞ TALİP!
Teklifleri değerlendirecek olan Galatasaray'da yıldız stoper Nelsson'a İtalya'dan flaş bir talip çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson'a flaş talip! Pazarlıklar başladı

NAPOLI DEVREYE GİRDİ
Çizme basınında çıkan haberlerde, sarı-kırmızılı takımın başarılı stoperi Victor Nelsson için Napoli'nin devreye girdiği iddia edildi.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson'a flaş talip! Pazarlıklar başladı

PAZARLIKLAR BAŞLADI
Tutto Mercato'da yer alan haberde, iki kulübün şimdiden pazarlıklara başladığı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson'a flaş talip! Pazarlıklar başladı

NELSSON'UN İSTATİSTİKLERİ
Galatasaray'da 3'üncü sezonunu geçiren Victor Nelsson, sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 118 maça çıktı.

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