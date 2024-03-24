GALATASARAY HABERİ: Nelsson'a flaş talip! Pazarlıklar başladı
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Victor Nelsson, transferde Avrupa takımlarının ilgisini çekiyor. Birçok takımın yakından takip ettiği Danimarkalı futbolcuya son olarak İtalya Serie A'dan talip çıktı. Transferi bitirmek isteyen Çizme devinin, Galatasaray ile pazarlıklara başladığı ifade edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Teknik direktör Okan Buruk ile yeni sözleşme konusunda anlaşan yönetim, mevcut oyuncular hakkında kararlar almaya başladı.
Transfer listesini oluşturan kurmaylar, kalacak-gidecek isimler konusunda çalışmalar yapıyor.
NELSSON'A FLAŞ TALİP!
Teklifleri değerlendirecek olan Galatasaray'da yıldız stoper Nelsson'a İtalya'dan flaş bir talip çıktı.
NAPOLI DEVREYE GİRDİ
Çizme basınında çıkan haberlerde, sarı-kırmızılı takımın başarılı stoperi Victor Nelsson için Napoli'nin devreye girdiği iddia edildi.
PAZARLIKLAR BAŞLADI
Tutto Mercato'da yer alan haberde, iki kulübün şimdiden pazarlıklara başladığı belirtildi.
NELSSON'UN İSTATİSTİKLERİ
Galatasaray'da 3'üncü sezonunu geçiren Victor Nelsson, sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 118 maça çıktı.
26 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.
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