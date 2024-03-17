GALATASARAY HABERİ - Icardi'den taraftarları heyecanlandıran mesaj!
Son dakika Galatasaray haberleri: Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan ve sezon başında bonservisi alınan Mauro Icardi, son haftalarda yaşadığı performans düşüklüğü nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında fileleri havalandırarak ligdeki gol orucunu bozan Arjantinli yıldız, taraftarları heyecanlandıran bir söz verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Sabah'ın haberine göre; sakatlığını tamamen atlatan ve farklı Rize galibiyeti sonrası verilen izinde ailesiyle İtalya'ya giderek moral depolayan golcü futbolcu, "Son 9 haftayı bana bırakın. Benim zamanım geldi. Golleri atıp şampiyon olacağız" dedi.
Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük payı olan Icardi, son 9 haftada 13 gol atarak takımını sırtlamıştı.
Bu sezon 37 resmi maça çıkan Icardi, 21 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Ligin ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Arjantinli yıldız, sonrasında uzun süre iğneyle sahaya çıkmıştı.
Sakatlığını tamamen atlatan tecrübeli oyuncu, yeniden golleriyle taraftarı coşturmak istiyor.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 37 maça çıktı. Arjantinli forvet, 21 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.
Icardi'nin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Yıldız golcünün güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.
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