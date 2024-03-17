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GALATASARAY HABERİ - Icardi'den taraftarları heyecanlandıran mesaj!

Son dakika Galatasaray haberleri: Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan ve sezon başında bonservisi alınan Mauro Icardi, son haftalarda yaşadığı performans düşüklüğü nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında fileleri havalandırarak ligdeki gol orucunu bozan Arjantinli yıldız, taraftarları heyecanlandıran bir söz verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 09:22
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GALATASARAY HABERİ - Icardi'den taraftarları heyecanlandıran mesaj!

Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamlayan ve rakibini devirip zirvede yerini sağlama almak isteyen Galatasaray'da moraller yerinde.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'den taraftarları heyecanlandıran mesaj!

Kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kenar ortaları konusunda özel çalışmalar yaptırırken, Arjantinli yıldız da arkadaşlarına söz verdi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'den taraftarları heyecanlandıran mesaj!

Sabah'ın haberine göre; sakatlığını tamamen atlatan ve farklı Rize galibiyeti sonrası verilen izinde ailesiyle İtalya'ya giderek moral depolayan golcü futbolcu, "Son 9 haftayı bana bırakın. Benim zamanım geldi. Golleri atıp şampiyon olacağız" dedi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'den taraftarları heyecanlandıran mesaj!

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük payı olan Icardi, son 9 haftada 13 gol atarak takımını sırtlamıştı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'den taraftarları heyecanlandıran mesaj!

Bu sezon 37 resmi maça çıkan Icardi, 21 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Ligin ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Arjantinli yıldız, sonrasında uzun süre iğneyle sahaya çıkmıştı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'den taraftarları heyecanlandıran mesaj!

Sakatlığını tamamen atlatan tecrübeli oyuncu, yeniden golleriyle taraftarı coşturmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'den taraftarları heyecanlandıran mesaj!

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 37 maça çıktı. Arjantinli forvet, 21 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'den taraftarları heyecanlandıran mesaj!

Icardi'nin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Yıldız golcünün güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.

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