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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar buna göre uzun süredir takip ettiği Manchester City'nin genç yeteneği için girişimlerini hızlandırdı. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 10:14
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

Trendyol Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray, Fenerbahçe ile kıyasıya mücadelesini sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibinin 2 puan üzerinde bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

Cimbom, 8 golün çıktığı maçta Kasımpaşa'yı 6-2 mağlup etmişti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

Özellikle son haftalarda performansını yükselten Kerem Demirbay, bu maçta da dikkatleri üzerine çekti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

Tecrübeli oyuncu biri penaltıdan olmak üzere attığı 3 golle takımını sırtladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

Cimbom'un diğer golleri ise Derrick Köhn, Lucas Torreira ve Mauro Icardi kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

Fenerbahçe ise evinde ağırladığı Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etmişti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

Sarı-lacivertli ekip bu galibiyetle puan farkının açılmasını engelledi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip ligin bitimine 9 hafta kala koltuğun sahibi durumunda.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

Süper Lig'in 30. haftası ise zorlu karşılaşmalara sahne olacak.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

Karşılaşma 17 Mart Pazar günü saat 16:00'da başlayacak.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

Aynı gün saat 20:30'da ise Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk olacak.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı kazanıp Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

Okan Buruk'un öğrencileri hata yapmak istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

Taktik çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar yoğunlaştı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

Diğer yandan yönetim transfer harekatına devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

Gelecek sezonun Süper Lig şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkına sahip oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

Sarı-kırmızılı ekip bu fırsatı düşünerek kadrosunu güçlendirecek.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

Son transfer dönemlerini hareketli geçiren Galatasaray önemli yıldızları kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

Teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine kurmaylar yaz transfer döneminde birçok önemli takviyeyi gerçekleştirmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

TRANSFERDE ROTA MANCHESTER!

Galatasaray'ın, Manchester City forması giyen Oscar Bobb'u kadrosuna katmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

20 yaşındaki futbolcu 2019 yazında Norveç ekibi Valerenga'dan City'nin altyapı kadrosuna katıldı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

Geçen yaz ilk kez A takım kadrosuna yükselmeden önce kulübün akademisinde dört sezon geçirdi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

İngiliz devi, Norveçli sağ kanat ile 2029 yazına kadar geçerli olan 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

Genç oyuncu bu sezon toplam 19 maçta süre aldı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

682 dakika sahada kalan Oscar Bobb, 2 gol ve 2 asiste imza attı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

Norveçli futbolcunun bonservis değeri 25 milyon Euro olarak biliniyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

Guardiola, yıldız adayını 4 farklı bölgede kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...

Ana mevkisi sağ kanat olan Bobb, forvet, sol kanat ve 10 numarada forma giydi.

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