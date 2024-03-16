TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola'nın prensi İstanbul'a...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar buna göre uzun süredir takip ettiği Manchester City'nin genç yeteneği için girişimlerini hızlandırdı. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
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Özellikle son haftalarda performansını yükselten Kerem Demirbay, bu maçta da dikkatleri üzerine çekti.
Tecrübeli oyuncu biri penaltıdan olmak üzere attığı 3 golle takımını sırtladı.
Cimbom'un diğer golleri ise Derrick Köhn, Lucas Torreira ve Mauro Icardi kaydetti.
Fenerbahçe ise evinde ağırladığı Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etmişti.
Sarı-lacivertli ekip bu galibiyetle puan farkının açılmasını engelledi.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip ligin bitimine 9 hafta kala koltuğun sahibi durumunda.
Süper Lig'in 30. haftası ise zorlu karşılaşmalara sahne olacak.
Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Karşılaşma 17 Mart Pazar günü saat 16:00'da başlayacak.
Aynı gün saat 20:30'da ise Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk olacak.
Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı kazanıp Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.
Okan Buruk'un öğrencileri hata yapmak istemiyor.
Taktik çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar yoğunlaştı.
Diğer yandan yönetim transfer harekatına devam ediyor.
Gelecek sezonun Süper Lig şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkına sahip oldu.
Sarı-kırmızılı ekip bu fırsatı düşünerek kadrosunu güçlendirecek.
Son transfer dönemlerini hareketli geçiren Galatasaray önemli yıldızları kadrosuna kattı.
Teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine kurmaylar yaz transfer döneminde birçok önemli takviyeyi gerçekleştirmeyi planlıyor.
TRANSFERDE ROTA MANCHESTER!
Galatasaray'ın, Manchester City forması giyen Oscar Bobb'u kadrosuna katmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.
20 yaşındaki futbolcu 2019 yazında Norveç ekibi Valerenga'dan City'nin altyapı kadrosuna katıldı.
Geçen yaz ilk kez A takım kadrosuna yükselmeden önce kulübün akademisinde dört sezon geçirdi.
İngiliz devi, Norveçli sağ kanat ile 2029 yazına kadar geçerli olan 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.
Genç oyuncu bu sezon toplam 19 maçta süre aldı.
682 dakika sahada kalan Oscar Bobb, 2 gol ve 2 asiste imza attı.
Norveçli futbolcunun bonservis değeri 25 milyon Euro olarak biliniyor.
Guardiola, yıldız adayını 4 farklı bölgede kullanıyor.
Ana mevkisi sağ kanat olan Bobb, forvet, sol kanat ve 10 numarada forma giydi.
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