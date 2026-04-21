Ferdi Kadıoğlu'nun gol attığı maçta Brighton, Chelsea'yi devirdi!

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Brighton, sahasında Chelsea'yi 3-0 yendi. American Express Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 3. dakikasında Brighton, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
56. dakikada Jack Hinshelwood ve 90+1'de Danny Welbeck ile iki gol daha bulan ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla, Brighton puanını 50'ye çıkarırken, Chelsea 48 puanda kaldı.
İŞTE MİLLİ OYUNCUMUZUN ATTIĞI GOL
🇹🇷 Ferdi Kadıoğlu, gelişine vurduğu şutla Brighton'ı öne geçirdi!
📽️ @beINSPORTS_TRpic.twitter.com/aPiuJkcd3c
— TRT Spor (@trtspor) April 21, 2026