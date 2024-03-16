Galatasaray'da Yusuf Yazıcı gelişmesi! Anlaşma sağlandı ama...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de sezonun bitmesine sayılı haftalar kala yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın adı Lille forması giyen Yusuf Yazıcı ile anılıyordu. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların prensip anlaşmasına vardığı öne sürülen milli futbolcuyla ilgili gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Sarı-kırmızılıların Fransız ekibinde top koşturan yıldız oyuncuyla prensip anlaşması sağladığı öne sürülmüştü.
Bununla birlikte Galatasaray'daki yönetim belirsizliği Yusuf Yazıcı'nın transferinin de sekteye uğramasına sebep olabilir.
Sarı kırmızılılarda yönetim ıslak imzayı seçim sonrasına bırakmak istiyor. Dursun Özbek'in yeniden seçimi kazanması halinde Yusuf Yazıcı ile resmi imzalar atılacak.
Öte yandan Galatasaray'ın prensipte anlaştığı oyuncu ile İtalya'nın dev kulübünün ilgilendiği belirtildi.
NAPOLI DE İSTİYOR
Corriere dello Sport'a göre Napoli, Yusuf Yazıcı için devreye girdi. Milli oyuncunun önceliği sarı kırmızılılar olsa da önemli tekliflerin aklını çelebileceği ifade edildi.
Yusuf Yazıcı bu sezon Lille formasıyla 36 maça çıktı. Milli yıldız, 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Yusuf'un Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.
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