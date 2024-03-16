Haberler Galatasaray Galatasaray'da Yusuf Yazıcı gelişmesi! Anlaşma sağlandı ama...

Galatasaray'da Yusuf Yazıcı gelişmesi! Anlaşma sağlandı ama...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de sezonun bitmesine sayılı haftalar kala yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın adı Lille forması giyen Yusuf Yazıcı ile anılıyordu. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların prensip anlaşmasına vardığı öne sürülen milli futbolcuyla ilgili gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 14:44
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Yusuf Yazıcı gelişmesi! Anlaşma sağlandı ama...

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Pazar günü oynayacağı kritik Kasımpaşa maçını kazanarak liderliğini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi için kollarını sıvadı.

Galatasaray'da Yusuf Yazıcı gelişmesi! Anlaşma sağlandı ama...

Özellikle son iki sezonda takıma kazandırdığı isimlerle dünya çapında yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi de kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'da Yusuf Yazıcı gelişmesi! Anlaşma sağlandı ama...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom, Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı gündemine almıştı.

Galatasaray'da Yusuf Yazıcı gelişmesi! Anlaşma sağlandı ama...

Sarı-kırmızılıların Fransız ekibinde top koşturan yıldız oyuncuyla prensip anlaşması sağladığı öne sürülmüştü.

Galatasaray'da Yusuf Yazıcı gelişmesi! Anlaşma sağlandı ama...

Bununla birlikte Galatasaray'daki yönetim belirsizliği Yusuf Yazıcı'nın transferinin de sekteye uğramasına sebep olabilir.

Galatasaray'da Yusuf Yazıcı gelişmesi! Anlaşma sağlandı ama...

Sarı kırmızılılarda yönetim ıslak imzayı seçim sonrasına bırakmak istiyor. Dursun Özbek'in yeniden seçimi kazanması halinde Yusuf Yazıcı ile resmi imzalar atılacak.

Galatasaray'da Yusuf Yazıcı gelişmesi! Anlaşma sağlandı ama...

Öte yandan Galatasaray'ın prensipte anlaştığı oyuncu ile İtalya'nın dev kulübünün ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray'da Yusuf Yazıcı gelişmesi! Anlaşma sağlandı ama...

NAPOLI DE İSTİYOR

Corriere dello Sport'a göre Napoli, Yusuf Yazıcı için devreye girdi. Milli oyuncunun önceliği sarı kırmızılılar olsa da önemli tekliflerin aklını çelebileceği ifade edildi.

Galatasaray'da Yusuf Yazıcı gelişmesi! Anlaşma sağlandı ama...

Yusuf Yazıcı bu sezon Lille formasıyla 36 maça çıktı. Milli yıldız, 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray Antalya'da kampa giriyor!
Kasımpaşa ile G.Saray 40. randevuda
Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
FED 2024 Mart ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
TUS NE ZAMAN 2024? ÖSYM TUS sınavı hangi tarihte, ayın kaçında? Saat kaçta başlıyor, bitiyor?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Böyle bir şeyi daha önce yaşamadım" "Böyle bir şeyi daha önce yaşamadım" 15:13
Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? 15:12
Las Palmas - Almeira maçı ne zaman? Las Palmas - Almeira maçı ne zaman? 15:02
Villarreal - Valencia maçı ne zaman? Villarreal - Valencia maçı ne zaman? 15:06
Yoro paylaşılamıyor! Dünya devleri... Yoro paylaşılamıyor! Dünya devleri... 15:09
Rayo Vallecano - Real Betis maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Real Betis maçı ne zaman? 15:10
Daha Eski
Trabzon deplasmanında olacak mı? İşte yanıtı Trabzon deplasmanında olacak mı? İşte yanıtı 13:56
Everton - Liverpool maçı ne zaman? Everton - Liverpool maçı ne zaman? 14:35
Chelsea - Leicester City maçı ne zaman? Chelsea - Leicester City maçı ne zaman? 14:40
İşte Ampute Futbol Milli Takımı'nın rakipleri! İşte Ampute Futbol Milli Takımı'nın rakipleri! 14:40
Manchester United - Liverpool maçı ne zaman? Manchester United - Liverpool maçı ne zaman? 14:43
G.Saray'da Yusuf gelişmesi! Anlaşma sağlandı ama... G.Saray'da Yusuf gelişmesi! Anlaşma sağlandı ama... 14:43