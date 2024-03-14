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GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson 10 milyon euro'ya gidiyormuş! Sürpriz detay

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Victor Nelsson'la ilgili sürpriz bir detay ortaya çıktı. Danimarkalı futbolcunun neredeyse 10 milyon euro'ya takımdan ayrılması gündeme gelmiş. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 08:57
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GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson 10 milyon euro'ya gidiyormuş! Sürpriz detay

Galatasaray'da Victor Nelsson tam bir profesyonellik dersi verdi. Aslan'ın Danimarkalı stoperi bu deyim yerindeyse önce dibe vurdu ve sonra ayağa kalktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson 10 milyon euro'ya gidiyormuş! Sürpriz detay

Sezona formsuz başlayan ve formasını Sanchez'e kaptıran Nelsson'un devre arasında satılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson 10 milyon euro'ya gidiyormuş! Sürpriz detay

25 yaşındaki futbolcu da yaşadığı huzursuzluğu milli takım kampında iken ülke basınına verdiği röportajla açık bir şekilde dile getirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson 10 milyon euro'ya gidiyormuş! Sürpriz detay

"10 MİLYON EURO'YA GİDECEKTİ"

Milliyet'te yer alan habere göre yaz döneminde bonservisi için 20-25 milyon euro konuşulan Nelsson'un yaşanan olumsuzluklar nedeniyle değeri hızla düşmüş ve sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında 10 milyon euro'ya satışına bile "tamam" diyecek noktaya gelmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson 10 milyon euro'ya gidiyormuş! Sürpriz detay

Daha sonra Nelsson, Galatasaray için önemli bir isim haline geldi. Sanchez ile Abdülkerim'in sakatlıklarında Nelsson formu ile savunmanın en önemli ismi haline geldi ve teknik direktör Okan Buruk'un eli rahatladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson 10 milyon euro'ya gidiyormuş! Sürpriz detay

Sarı-kırmızılı hocanın kendisini eleştirmesine rağmen futbolcusuna önyargılı yaklaşmaması ve hiç çekinmeden forma vermesi ile Nelsson tekrar form tuttu ve değer kazandı.

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