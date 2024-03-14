GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson 10 milyon euro'ya gidiyormuş! Sürpriz detay
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Victor Nelsson'la ilgili sürpriz bir detay ortaya çıktı. Danimarkalı futbolcunun neredeyse 10 milyon euro'ya takımdan ayrılması gündeme gelmiş. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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"10 MİLYON EURO'YA GİDECEKTİ"
Milliyet'te yer alan habere göre yaz döneminde bonservisi için 20-25 milyon euro konuşulan Nelsson'un yaşanan olumsuzluklar nedeniyle değeri hızla düşmüş ve sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında 10 milyon euro'ya satışına bile "tamam" diyecek noktaya gelmişti.
Daha sonra Nelsson, Galatasaray için önemli bir isim haline geldi. Sanchez ile Abdülkerim'in sakatlıklarında Nelsson formu ile savunmanın en önemli ismi haline geldi ve teknik direktör Okan Buruk'un eli rahatladı.
Sarı-kırmızılı hocanın kendisini eleştirmesine rağmen futbolcusuna önyargılı yaklaşmaması ve hiç çekinmeden forma vermesi ile Nelsson tekrar form tuttu ve değer kazandı.
Galatasaray formasıyla bugüne kadar tüm kulvarlarda 117 maça çıkan Nelsson, 4 gol atarken 1 de asist yaptı.
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