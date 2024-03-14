GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson 10 milyon euro'ya gidiyormuş! Sürpriz detay

"10 MİLYON EURO'YA GİDECEKTİ" Milliyet'te yer alan habere göre yaz döneminde bonservisi için 20-25 milyon euro konuşulan Nelsson'un yaşanan olumsuzluklar nedeniyle değeri hızla düşmüş ve sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında 10 milyon euro'ya satışına bile "tamam" diyecek noktaya gelmişti.

Daha sonra Nelsson, Galatasaray için önemli bir isim haline geldi. Sanchez ile Abdülkerim'in sakatlıklarında Nelsson formu ile savunmanın en önemli ismi haline geldi ve teknik direktör Okan Buruk'un eli rahatladı.