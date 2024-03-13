Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Almanya'nın en hızlısı geliyor

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Almanya'nın en hızlısı geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kollarını sıvadı. Son yıllarda takıma kazandırdığı isimlerle gündem olan sarı-kırmızılılardan bomba bir transfer hamlesi geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Almanya'nın en hızlısı geliyor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Almanya'nın en hızlısı geliyor

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını müzesine götüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Almanya'nın en hızlısı geliyor

Bitime 9 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transfer çalışmalarını da hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Almanya'nın en hızlısı geliyor

Ligin sonuna yaklaşılırken oyuncu arayışlarına yoğunluk veren sarı-kırmızılırla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Almanya'nın en hızlısı geliyor

Almanya çıkışlı Kaan Ayhan, Kerem Demirbay ve Eyüp Aydın gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, bu kez Eren Dinkçi'yi hedefine aldı.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Almanya'nın en hızlısı geliyor

Sarı-kırmızılılar, Heidenheim formasıyla bu sezon istikrarlı bir grafik çizen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için nabız yoklamaya başladı.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Almanya'nın en hızlısı geliyor

Bonservisi Werder Bremen'de bulunan 2025'e kadar kontratı olan genç oyuncunun sözleşmesinde 5 milyon euro'luk serbest kalma bedeli var. Cimbom, bu parayı ödemesi halinde Eren'i kadrosuna katabilir.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Almanya'nın en hızlısı geliyor

Bu sezon Alman ekibinde 25 karşılaşmada 8 gol ve 4 asistle oynayan başarılı futbolcu, sarı-kırmızılı ekipte oynamaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Almanya'nın en hızlısı geliyor

ALMANYA'NIN EN HIZLISI

Eren Dinkçi bu sezon Almanya Ligi'nde 36.41 kilometre hız ortalaması yakalayarak ilk yarının en hızlı futbolcusu oldu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bombalar peş peşe! Mane Cimbom'a Talisca Fener'e
Buruk'tan motivasyon konuşması! İşte o sözler
AFAD, Kandilli son depremler listesi (13 Mart 2024)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal penaltılarla turladı! Arsenal penaltılarla turladı! 01:50
Napoli'yi deviren Barcelona çeyrek finalde! Napoli'yi deviren Barcelona çeyrek finalde! 00:57
G.Saray Ekmas kazandı elendi! G.Saray Ekmas kazandı elendi! 00:53
F.Bahçe Opet 3-0 kaybetti F.Bahçe Opet 3-0 kaybetti 00:52
Saarbrücken tarih yazdı Saarbrücken tarih yazdı 00:51
Jesus’tan dünya rekoru Jesus’tan dünya rekoru 00:50
Daha Eski
Jorge Jesus'lu Al Hilal dünya rekoru kırdı! Jorge Jesus'lu Al Hilal dünya rekoru kırdı! 00:28
Jorge Jesus'lu Al Hilal dünya rekoru kırdı! Jorge Jesus'lu Al Hilal dünya rekoru kırdı! 00:23
G.Saray'a yıldız isimden müjdeli haber! G.Saray'a yıldız isimden müjdeli haber! 23:52
Can Uzun'un yeni takımı belli oldu! Can Uzun'un yeni takımı belli oldu! 23:52
FIFA'dan Beşiktaş'a ceza! İşte ödenecek bedel FIFA'dan Beşiktaş'a ceza! İşte ödenecek bedel 23:52
Boey'e büyük şok! G.Saray'ın kasası dolacak Boey'e büyük şok! G.Saray'ın kasası dolacak 23:52