TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Almanya'nın en hızlısı geliyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kollarını sıvadı. Son yıllarda takıma kazandırdığı isimlerle gündem olan sarı-kırmızılılardan bomba bir transfer hamlesi geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Ligin sonuna yaklaşılırken oyuncu arayışlarına yoğunluk veren sarı-kırmızılırla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Almanya çıkışlı Kaan Ayhan, Kerem Demirbay ve Eyüp Aydın gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, bu kez Eren Dinkçi'yi hedefine aldı.
Sarı-kırmızılılar, Heidenheim formasıyla bu sezon istikrarlı bir grafik çizen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için nabız yoklamaya başladı.
Bonservisi Werder Bremen'de bulunan 2025'e kadar kontratı olan genç oyuncunun sözleşmesinde 5 milyon euro'luk serbest kalma bedeli var. Cimbom, bu parayı ödemesi halinde Eren'i kadrosuna katabilir.
Bu sezon Alman ekibinde 25 karşılaşmada 8 gol ve 4 asistle oynayan başarılı futbolcu, sarı-kırmızılı ekipte oynamaya sıcak bakıyor.
ALMANYA'NIN EN HIZLISI
Eren Dinkçi bu sezon Almanya Ligi'nde 36.41 kilometre hız ortalaması yakalayarak ilk yarının en hızlı futbolcusu oldu.
22 yaşındaki oyuncu; Alphonso Davies, Jeremie Frimpong, Leroy Sane gibi hızlı futbolcuları geride bıraktı.
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