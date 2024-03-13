GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira kararını verdi! Ayrılacak mı?
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda sezon başından bu yana yakın takibe alınan Lucas Torreira için o takımın ısrarı sürüyor. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 09:28
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk oyuncularla yaptığı toplantıda kalan maçların hepsinden 3 puan beklediğini iletti.
BOCA'NIN TORREIRA ISRARI
Sezon başında da adı Boca Juniors ile anılan Uruguaylı oyuncu için Arjantin ekibi ısrarını sürdürüyor.
Başkan Riquelme'nin de istediğini açıkladığı Uruguaylı için önümüzdeki günlerde G.Saray'ın kapısı çalabilir. Cimbom'un bırakmayı düşünmediği 27 yaşındaki oyuncu da ayrılmak istemiyor.
Lucas Torreira'nın Galatasaray ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız isim sarı-kırmızılı formayla 71 maça çıktı.
Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan oyuncuyu Galatasaray, Arsenal'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti.
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