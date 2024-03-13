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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira kararını verdi! Ayrılacak mı?

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda sezon başından bu yana yakın takibe alınan Lucas Torreira için o takımın ısrarı sürüyor. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 09:28
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira kararını verdi! Ayrılacak mı?

Süper Lig'de geride kalan 29 hafta sonunda lider olan Galatasaray'da moraller yerinde. Sarı-kırmızılılar bu hafta ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira kararını verdi! Ayrılacak mı?

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk oyuncularla yaptığı toplantıda kalan maçların hepsinden 3 puan beklediğini iletti.


GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira kararını verdi! Ayrılacak mı?

Sarı-kırmızılılarda son oynanan Çaykur Rizespor maçında bu forma altındaki ilk golünü kaydeden Lucas Torreira için ise dikkat çeken gelişmeler ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira kararını verdi! Ayrılacak mı?

BOCA'NIN TORREIRA ISRARI

Sezon başında da adı Boca Juniors ile anılan Uruguaylı oyuncu için Arjantin ekibi ısrarını sürdürüyor.


GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira kararını verdi! Ayrılacak mı?

Başkan Riquelme'nin de istediğini açıkladığı Uruguaylı için önümüzdeki günlerde G.Saray'ın kapısı çalabilir. Cimbom'un bırakmayı düşünmediği 27 yaşındaki oyuncu da ayrılmak istemiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira kararını verdi! Ayrılacak mı?

Lucas Torreira'nın Galatasaray ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız isim sarı-kırmızılı formayla 71 maça çıktı.

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