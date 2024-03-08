Galatasaray Süper Lig'de durdurulamıyor!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Rams Park'ta Çaykur Rizespor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar bu müsabakayla ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Ligde sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla kaybeden sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 32 lig maçında 29 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan, bu sezon ligde Rams Park'ta oynadığı 15 karşılaşmadan da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

SÜPER LİG'DE 17 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 17 karşılaşmada kaybetmedi. Son olarak evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u da 6-2 yenen sarı-kırmızılılar ligdeki son 10 maçından da sahadan galip ayrıldı.

Ligde sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş ve Rizespor müsabakalarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Bu sonuçla 78 çıkaran Galatasaray liderliğine sürdürdü ve maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 5'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar gelecek hafta pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.