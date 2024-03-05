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GALATASARAY HABERİ: Derbi zaferinde Erden Timur detayı! Beşiktaş maçından önce...

Galatasaray, Trednyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Derbi zaferinin ardından dikkat çeken Erden Timur detayı ortaya çıktı. İşte Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Timur'un 3 puanı getiren o hamlesi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 10:16
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GALATASARAY HABERİ: Derbi zaferinde Erden Timur detayı! Beşiktaş maçından önce...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı geride bıraktı.

GALATASARAY HABERİ: Derbi zaferinde Erden Timur detayı! Beşiktaş maçından önce...

Siyah-beyazlıların yeni transferi Al Musrati'nin 2. dakikada kendi kalesine attığı golle 3 puana uzanan Cimbom, puanını 75 yaptı ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY HABERİ: Derbi zaferinde Erden Timur detayı! Beşiktaş maçından önce...

Sarı-kırmızılıların derbi zaferinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan haberde Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un bu maç öncesinde bir yemek organize ettiği ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ: Derbi zaferinde Erden Timur detayı! Beşiktaş maçından önce...

Bu yemekte Aslan'ın takım kaptanları Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi Kaan Ayhan'ın bir konuşma yaptığı aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ: Derbi zaferinde Erden Timur detayı! Beşiktaş maçından önce...

Konuşmada "İki hedefimizden olduk. Şimdi özeleştiri yapmanın zamanı. Kendi hatalarımızla yüzleşmeliyiz. Karşımızda her maç çok iyi olan rakipler olacak. Bizim de en az onlar kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Kendimizi düzeltmezsek şampiyon olamayız. Artık lige çok daha iyi konstantre olmalıyız." ifadelerini kullandıkları öğrenildi.

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