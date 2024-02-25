Haberler Galatasaray Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçları ile devam edecek. Galatasaray ve Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Yarı final için yarışacak iki kulüp de mutlak galibiyet hedefliyor. Peki, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 15:05 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 15:05
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 29 Şubat tarihinde 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Dünyanın en değerli takımları açıklandı: Real Madrid'i bile geçtiler | Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile aralarında uçurum var
Son dakika: Başkan Erdoğan: Türkiye savunma sanayi alanında destan yazıyor: Yeni müjdeler yolda
Derbi öncesi kırmızı alarm! 12 isim sınırda
G.Saray'da Zaniolo gelişmesi! Sezon sonunda...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da Zaniolo gelişmesi! Sezon sonunda...
Derbi öncesi kırmızı alarm! 12 isim sınırda
AĞIZDA KALAN DİŞ MACUNU ORUCU BOZAR MI? | Diş macununu iyi durulamayanın orucu bozulur mu Diyanet?
Diş arasında kalan yemekleri yutmak orucu bozar mı?
Kulağa su kaçması orucu bozar mı Diyanet?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kocaelispor deplasmanda 2 puan bıraktı! Kocaelispor deplasmanda 2 puan bıraktı! 15:35
Boluspor evinde Erzurum'u devirdi! Boluspor evinde Erzurum'u devirdi! 15:35
Avcı maç öncesi konuştu! "Kazanmak için..." Avcı maç öncesi konuştu! "Kazanmak için..." 15:31
Sivasspor 3 puanı kaptı! Sivasspor 3 puanı kaptı! 15:27
F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı! F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı! 15:25
Chelsea - Liverpool maçı ne zaman? Chelsea - Liverpool maçı ne zaman? 15:20
Daha Eski
Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman? Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman? 15:12
Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman? 15:10
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 15:05
Fiorentina - Lazio maçı ne zaman? Fiorentina - Lazio maçı ne zaman? 14:51
Roma - Torino maçı ne zaman? Roma - Torino maçı ne zaman? 14:48
Trabzonspor - A.Demirspor maçı ne zaman? Trabzonspor - A.Demirspor maçı ne zaman? 14:38