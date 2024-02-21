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GALATASARAY HABERLERİ - Zaha 13 yıl sonra bir ilki yaşıyor!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Wilfried Zaha, kariyerinde 13 yılın ardından bir ilki yaşıyor. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 07:46
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GALATASARAY HABERLERİ - Zaha 13 yıl sonra bir ilki yaşıyor!

Galatasaray'da gerek ailesinde yaşanan problemler gerekse de performans düşüklüğü nedeniyle son 4 maça kulübede başlayan ve sonradan oyuna giren Wilfried Zaha kariyerinde bu kadar yüksek sayıda yedek kaldığı bir dönemi ikinci kez yaşıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha 13 yıl sonra bir ilki yaşıyor!

Fildişili yıldız daha önce 2011'de Crystal Palace formasıyla Championship'te mücadele ederken 6 maça kulübede başlamış ve bu karşılaşmaların 4'ünde sonradan oyuna dahil olmuştu. Zaha 2 maçta ise forma şansı bulamamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha 13 yıl sonra bir ilki yaşıyor!

Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli yıldız, 13 yıl sonra aynı durumu bu sefer Galatasaray'da tekrar yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha 13 yıl sonra bir ilki yaşıyor!

Yedek kalmaktan mutsuz olan Zaha'nın idmanlardan sonra ekstra çalışıp performansını artırarak yeniden 11'e dönmeyi hedeflediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha 13 yıl sonra bir ilki yaşıyor!

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 22 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu 9 gol, 3 asiste imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha 13 yıl sonra bir ilki yaşıyor!

WILFRIED ZAHA KİMDİR?

10 Kasım 1992 tarihinde Fildişi Sahili'nde dünyaya gelen Wilfried Zaha, kariyerine Crystal Palace altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha 13 yıl sonra bir ilki yaşıyor!

Yıldız futbolcu Manchester United ve Cardiff'te forma giydikten sonra 2015'te Crystal Palace'a döndü. Zaha, sezon başında bedelsiz olarak Galatasaray'a imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha 13 yıl sonra bir ilki yaşıyor!

Alt yaş milli takımlarında İngiltere'de forma giyen Zaha, A milli takım tercihini ise Fildişi Sahili'nden yana kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha 13 yıl sonra bir ilki yaşıyor!

Zaha, Fildişi formasıyla çıktığı 31 maçta 5 gole imzasını attı.

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