GALATASARAY HABERLERİ - Zaha 13 yıl sonra bir ilki yaşıyor!
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Wilfried Zaha, kariyerinde 13 yılın ardından bir ilki yaşıyor. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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Yedek kalmaktan mutsuz olan Zaha'nın idmanlardan sonra ekstra çalışıp performansını artırarak yeniden 11'e dönmeyi hedeflediği öğrenildi.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 22 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu 9 gol, 3 asiste imza attı.
WILFRIED ZAHA KİMDİR?
10 Kasım 1992 tarihinde Fildişi Sahili'nde dünyaya gelen Wilfried Zaha, kariyerine Crystal Palace altyapısında başladı.
Yıldız futbolcu Manchester United ve Cardiff'te forma giydikten sonra 2015'te Crystal Palace'a döndü. Zaha, sezon başında bedelsiz olarak Galatasaray'a imza attı.
Alt yaş milli takımlarında İngiltere'de forma giyen Zaha, A milli takım tercihini ise Fildişi Sahili'nden yana kullandı.
Zaha, Fildişi formasıyla çıktığı 31 maçta 5 gole imzasını attı.
31 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro...
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