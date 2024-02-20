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GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Fenerbahçe de istemişti

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yarıştığı üç kulvarda da mücadelesini sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Fernando Muslera'nın ayrılma ihtimaline karşı Uruguaylı kalecinin alternatifini belirledi. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 21:09
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GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Fenerbahçe de istemişti

Yarıştığı tüm kulvarlarda yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Fenerbahçe de istemişti

UEFA Avrupa Ligi son 16 olay-off turu rövanşında Sparta Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta sona eren ara transfer döneminde kadrosunu üç takviyeyle güçlendirdi.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Fenerbahçe de istemişti

Carlos Vinicius, Derrick Köhn ve Serge Aurier'i takıma kazandıran Cimbom, gelecek sezon için de çalışmalarına şimdiden başladı.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Fenerbahçe de istemişti

Yeni sezon için de iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da gözler kaleci transferine çevrildi.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Fenerbahçe de istemişti

Sarı-kırmızılılarda 13 yıldır kaleyi koruyan Uruguaylı eldiven Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Fenerbahçe de istemişti

Yönetim, ilerleyen yaşına rağmen kariyer sezonlarından birini geçiren deneyimli kaleciyle yola devam etmek istiyor.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Fenerbahçe de istemişti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Sparta Prag maçı sonrası Muslera'nın geleceğiyle ilgili konuştu.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Fenerbahçe de istemişti

"MUSLERA İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Buruk, "Muslera, uzun yıllardır Galatasaray'ın başarılarında rol aldı. Hem takım kaptanı hem de kaleci olarak önemli bir rolü var. Hepimizin isteği Muslera ile devam etmek. Kulüp de bunu istiyor. Kendisi ne kadar önemli olduğunu her maçta gösteriyor. İsteğimiz onunla devam etmek." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Fenerbahçe de istemişti

Fernando Muslera ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılılar, Uruguaylı kalecinin alternatifini belirledi.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Fenerbahçe de istemişti

DOĞAN ALEMDAR'A KANCA

Ajansspor'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın bonservisi Rennes'de bulunan ve kiralık olarak Troyes forması giyen Doğan Alemdar için büyük bir adım attığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Fenerbahçe de istemişti

Doğan Alemdar bu sezon Troyes formasıyla 22 maça çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Fenerbahçe de istemişti

Genç eldiven kalesinde 28 gol görürken, 6 maçta da kalesini gole kapattı.

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