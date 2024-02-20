GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Fenerbahçe de istemişti

"Muslera, uzun yıllardır Galatasaray'ın başarılarında rol aldı. Hem takım kaptanı hem de kaleci olarak önemli bir rolü var. Hepimizin isteği Muslera ile devam etmek. Kulüp de bunu istiyor. Kendisi ne kadar önemli olduğunu her maçta gösteriyor. İsteğimiz onunla devam etmek."