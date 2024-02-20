GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Fenerbahçe de istemişti
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yarıştığı üç kulvarda da mücadelesini sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Fernando Muslera'nın ayrılma ihtimaline karşı Uruguaylı kalecinin alternatifini belirledi. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
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Yeni sezon için de iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da gözler kaleci transferine çevrildi.
Sarı-kırmızılılarda 13 yıldır kaleyi koruyan Uruguaylı eldiven Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Yönetim, ilerleyen yaşına rağmen kariyer sezonlarından birini geçiren deneyimli kaleciyle yola devam etmek istiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Sparta Prag maçı sonrası Muslera'nın geleceğiyle ilgili konuştu.
"MUSLERA İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"
Buruk, "Muslera, uzun yıllardır Galatasaray'ın başarılarında rol aldı. Hem takım kaptanı hem de kaleci olarak önemli bir rolü var. Hepimizin isteği Muslera ile devam etmek. Kulüp de bunu istiyor. Kendisi ne kadar önemli olduğunu her maçta gösteriyor. İsteğimiz onunla devam etmek." ifadelerini kullandı.
Fernando Muslera ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılılar, Uruguaylı kalecinin alternatifini belirledi.
DOĞAN ALEMDAR'A KANCA
Ajansspor'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın bonservisi Rennes'de bulunan ve kiralık olarak Troyes forması giyen Doğan Alemdar için büyük bir adım attığı öğrenildi.
Doğan Alemdar bu sezon Troyes formasıyla 22 maça çıktı.
Genç eldiven kalesinde 28 gol görürken, 6 maçta da kalesini gole kapattı.
Doğan'ın Rennes ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
1.92 boyundaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro.
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