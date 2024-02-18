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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Torreira açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk maç öncesi Torreira'nın neden yedek başladığını açıkladı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 18:30 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 18:31
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Torreira açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

Okan Buruk: "Çok fazla hazırlanma şansımız yok. Oynayan oyuncularımızın rejenerasyonu yapıp, taktik antrenman yapıp geldik. Otelde kısa bir çalışma yaptık. Şampiyonluk yolundayız. Hiçbir bahane yok. 2-3-5 gün sonra oynuyoruz diye bahane yok. Yoğun fikstürü biliyoruz. Kazanınca daha moralli oluyorsunuz. Kazandığımız bir Avrupa maçı vardı. Hızlıca bu maça hazırlandık. Oyunculara inanıyorum, güveniyorum. İyi oyunumuz var. Her şartta bu oyunu oynayacağız. Saha zeminini inceledim. 10 gün önceye göre daha yeşil ve daha zengin. Altı baya sert, çok sert. İki takım için bu sertlik inşallah olumsuzluğa yol açmaz. Topun gidişi daha iyi olacaktır. Top akacaktır sahada. Bunları çok düşünmeden maçımızı oynayacağız. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Geçen sene burada şampiyonluk ilan ettik. Burası değerli. Kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atacağız."

TORREIRA 11'DE NEDEN YOK?

Okan Buruk: "Abdülkerim Bardakcı'nın küçük bir ağrısı vardı. Diğer maça sakladık. Torreira'nın da ağrıları vardı. Bugün başlasaydı risk olacaktı. Oyunun devamında kullanacağız. Saha şartları ilk 11 tercihlerini değiştirebiliyor." ifadelerini kullandı.

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