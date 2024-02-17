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Galatasaray'dan futbolcular için flaş hamle!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da tek hedef galibiyet. Karşılaşmaya büyük önem veren sarı-kırmızılı yönetim, futbolcuları motive etmek için özel bir çalışma yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 21:07
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Galatasaray'dan futbolcular için flaş hamle!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takıma özel motivasyon çalışması yaptı.

Kulüpten alınan bilgiye göre yarın Eryaman Stadı'nda başkent temsilcisine konuk olacak Galatasaray'da takım, Ankara'da kamp yaptığı otelde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yemek öncesinde Erden Timur'un iç iletişime yönelik hazırlattığı mesajlar, teknik direktör Okan Buruk, teknik ekip ve futbolcuların masasına yerleştirildi. Herkes için ayrı ayrı hazırlanan mesajda, bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk hedefine vurgu yapıldı.

Erden Timur, bu sezon Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda 5-1 kazanılan Trabzonspor müsabakası öncesinde de hazırlattığı video ile birliktelik ve kenetlenme mesajı vermişti.

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