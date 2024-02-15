Tomas Ujfalusi'den Galatasaray - Sparta Prag maçı öncesi flaş sözler! Kariyerinizi bitirmek için...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik maç öncesi bir dönem Galatasaray forması da giyen Tomas Ujfalusi'den dikkat çeken yorumlar geldi. İşte Çekya'lı futbolcunun sözleri... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 11:38 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 11:44
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"Kesinlikle eskisi gibi değil. Benim dönemimde 30'lu yaşların üzerinde çok sayıda yaşlı oyuncu vardı, kariyerinizi bitirmek için gittiğiniz bir takımdı. Muslera'nın yanında bence şu anın en yaşlı oyuncusu 36 yaşındaki Dries Mertens."
İLK MAÇ TÜRKİYE'DE OYNANIYOR, SPARTA'YI İSTANBUL'DA NELER BEKLEYEBİLİR?
"Galatasaray kendi sahasında kesinlikle çok fazla ofansif oynamak isteyecektir. Bu zaten Manchester United'a karşı oynadıkları maçta da görüldü. Çok açık oynandı, çok şut atıldı ama savunmayı da unuttular, Manchester gol attı. Sonunda Galatasaray skoru 3-3'te eşitlemeyi başardı."
"Seyircileri de düşünürsek Sparta'ya atak yapmak ve önde başlamak isteyeceklerini tahmin ediyorum. Sparta'ya da fırsat gelecektir, bunları iyi çözerlerse Galatasaray'ın hücum tavrını kullanabilirler."
SPARTA'NIN UNİTED KADAR GÜÇLÜ BİR İTİBARI YOK. ÇEK TAKIMLARI TÜRKİYE'DE NASIL BİLİNİYOR?
"Teknik ekip bu maçı kesinlikle küçümsemeyecektir. Sparta'yı yüzde 100 okuduklarını düşünüyorum. Çok iyi oynadıklarını biliyorlar, tarzlarını da biliyorlar. Düşünülenin aksi olarak tam tersine saygı duyacaklarını düşünüyorum. Daha pahalı bir kadro ve çok sayıda kaliteli oyuncuya sahipler."
PEKİ YA TARAFTARLAR? STADIN 52 BİN KOLTUĞU VAR, STADYUM KAPALI GİŞE OLUR MU?
'Bunu tahmin edemiyorum ama Avrupa Kupaları her zaman ilgi çekicidir. Biletler tamamen tükenmese bile gelen insanlar inanılmaz bir atmosfer yaratıyor. Maç boyunca tezahürat yapıyorlar, kesinlikle güzel olacak ev sahibi takım ve seyirciler için."
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