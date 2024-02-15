Tomas Ujfalusi'den Galatasaray - Sparta Prag maçı öncesi flaş sözler! Kariyerinizi bitirmek için...

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Tomas Ujfalusi, Sparta Prag maçı öncesi Çek basınına konuştu. Akşam'ın derlediği habere göre işte dikkat çeken yorumları:

"GALATASARAY ESKİSİ GİBİ DEĞİL" "Kesinlikle eskisi gibi değil. Benim dönemimde 30'lu yaşların üzerinde çok sayıda yaşlı oyuncu vardı, kariyerinizi bitirmek için gittiğiniz bir takımdı. Muslera'nın yanında bence şu anın en yaşlı oyuncusu 36 yaşındaki Dries Mertens."

