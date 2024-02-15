Haberler Galatasaray Galatasaray Sparta Prag maçı şifresiz canlı veren kanallar listesi | Galatasaray maçı canlı TV8 5'ta mı?

Galatasaray Sparta Prag maçı şifresiz canlı veren kanallar listesi | Galatasaray maçı canlı TV8 5'ta mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı yayınlayacak kanallar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Sparta Prag maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Galatasaray - Sparta Prag maçını canlı canlı yayınlayan kanallar listesi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 09:20 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 09:50
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Galatasaray Sparta Prag maçı şifresiz canlı veren kanallar listesi | Galatasaray maçı canlı TV8 5'ta mı?

Galatasaray - Sparta Prag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Sparta Prag maçı 15 Şubat 2024 tarihinde oynanacak. Rövanş maçı ise 22 Şubat tarihinde oynanacak. Müsabaka 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ;

  • Arena Sport 1 BiH HD
  • Arena Sport 2 Srbija HD
  • Arena Sport 9 Hrvatska HD
  • bTV Action HD
  • CBC Sport HD
  • ESPN 3 Nederland HD
  • EXXEN Digital Türkiye
  • M+ Liga de Campeones 4
  • MATCH! Futbol 1 HD
  • Megogo Futbol 5
  • Paramount+ USA
  • RMC Sport Live 5
  • RTL+ Deutschland
  • Sport TV3 Portugal HD
  • SuperSport 3 Albania HD
  • TNT Sports 6 UK HD
  • V Sport 1 Suomi HD
  • ViaPlay Baltic HD
  • ViaPlay Norge HD
  • ViaPlay Polska HD
  • ViaPlay Suomi HD
  • ViaPlay Sverige HD
  • ViaPlay Ísland HD
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