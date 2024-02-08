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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan transfer sürprizi! Matt O'Riley hedefte

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarında vites yükselten Galatasaray'ın, Celtic forması giyen Matt O'Riley ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 07:56
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan transfer sürprizi! Matt O'Riley hedefte

Ara transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kala Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan transfer sürprizi! Matt O'Riley hedefte

Takvim'in İngiliz medyasından aktardığı habere göre; Galatasaray ve Atletico Madrid, Celtic forması giyen Matt O'Riley ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan transfer sürprizi! Matt O'Riley hedefte

23 yaşındaki orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan transfer sürprizi! Matt O'Riley hedefte

Bu sezon İskoç ekibinde 31 karşılaşmada forma giyen O'Riley 10 gol atarken, 12 de asiste imza attı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan transfer sürprizi! Matt O'Riley hedefte

MATT O'RILEY KİMDİR?

21 Kasım 2000 tarihinde Londra'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan transfer sürprizi! Matt O'Riley hedefte

Profesyonel futbol kariyerine Fulham altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan transfer sürprizi! Matt O'Riley hedefte

Ocak 2022'de Celtic'e 1.8 milyon euro karşılığında transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan transfer sürprizi! Matt O'Riley hedefte

Danimarka Milli Takımı'nı tercih eden O'Riley, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan transfer sürprizi! Matt O'Riley hedefte

23 yaşındaki genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro...

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