TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan transfer sürprizi! Matt O'Riley hedefte
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarında vites yükselten Galatasaray'ın, Celtic forması giyen Matt O'Riley ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)
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Bu sezon İskoç ekibinde 31 karşılaşmada forma giyen O'Riley 10 gol atarken, 12 de asiste imza attı.
MATT O'RILEY KİMDİR?
21 Kasım 2000 tarihinde Londra'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Fulham altyapısında başladı.
Ocak 2022'de Celtic'e 1.8 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Danimarka Milli Takımı'nı tercih eden O'Riley, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
23 yaşındaki genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro...
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