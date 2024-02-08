Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın rekabeti ligin son haftasına kadar sürecek gibi duruyor. Geride kalan 24 hafta sonrası iki ezeli rakip 63 puan topladı. İşte son sonuçların ardından şampiyonluk oranları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 15:23 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 15:23
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Beşiktaş: 50
Galatasaray: 1.80
Fenerbahçe: 1.75
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