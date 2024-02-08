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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın rekabeti ligin son haftasına kadar sürecek gibi duruyor. Geride kalan 24 hafta sonrası iki ezeli rakip 63 puan topladı. İşte son sonuçların ardından şampiyonluk oranları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 15:23 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 15:23
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'in 2023-24 sezonunda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Öte yandan Süper Lig'de 25. hafta maçları öncesi şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İşte Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi:

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Alanyaspor: 150

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Adana Demirspor: 100

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trabzonspor: 50

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