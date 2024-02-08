Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'in 2023-24 sezonunda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor.

Öte yandan Süper Lig'de 25. hafta maçları öncesi şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.