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Galatasaray yeni transferi Derrick Köhn'ü TFF'ye bildirdi!

Son dakika spor haberi: Galatasaray sol bek mevkisini Alman futbolcu Derrick Köhn ile güçlendirdi. Hannover 96'dan transfer edilen 25 yaşındaki futbolcunun lisansı çıkarıldı. TFF'ye yapılan bildirimde Köhn ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 21:28 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 21:33
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Galatasaray yeni transferi Derrick Köhn'ü TFF'ye bildirdi!

Galatasaray uzun süredir uğraş verdiği sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'da forma giyen Derrick Köhn'ü kadrosuna kattı.

Her konuda anlaşma sağlanan ve İstanbul'a getirilen Alman oyuncunun lisansı çıkarıldı. TFF'ye yapılan bildirimde Derrick Köhn ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Derrick Köhn, teknik direktör Okan Buruk'un tercih etmesi halinde Süper Lig'de oynanacak RAMS Başakşehir mücadelesinde kadroda yer alabilecek.

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