Galatasaray 2-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 23. hafta maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Sarı-kırmızılılar rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmada gol perdesini 29. dakikada Gaziantep FK adına Arda Kızıldağ açtı.

İlk yarı bu golle Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 72. dakikada sonradan oyuna dahil olan Wilfried Zaha skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın 89. dakikasında Barış Alper Yılmaz skoru 2-1'e getiren golü atan isim oldu.

Mücadele bu golle beraber Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ardından Galatasaray, 60 puanla averajla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ardından ligde 2. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK ise 23 puanla 17. sırada bulunuyor.