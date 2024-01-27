Haberler Galatasaray Rekorla ayrıldı

Rekorla ayrıldı

Galatasaray'da uzun süredir beklenen ayrılık gerçekleşti… Sezon başında birçok takımın ilgisine rağmen sarı-kırmızılı ekipte kalan Sacha Boey, Bayern Münih'in yolunu tuttu. Fransız yıldızla bir süredir ilgilenen Alman devi, geçtiğimiz günlerde resmi teklifini iletmişti. 15 milyon euro'luk ilk öneriyi kabul etmeyen sarıkırmızılı ekip, bu transferde kapıyı 35 milyon euro'dan açtı. Ardından iki kulüp arasındaki pazarlıklar hız kazandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rekorla ayrıldı

Galatasaray'da uzun süredir beklenen ayrılık gerçekleşti… Sezon başında birçok takımın ilgisine rağmen sarı-kırmızılı ekipte kalan Sacha Boey, Bayern Münih'in yolunu tuttu. Fransız yıldızla bir süredir ilgilenen Alman devi, geçtiğimiz günlerde resmi teklifini iletmişti. 15 milyon euro'luk ilk öneriyi kabul etmeyen sarıkırmızılı ekip, bu transferde kapıyı 35 milyon euro'dan açtı. Ardından iki kulüp arasındaki pazarlıklar hız kazandı.

32 MİLYON EURO'SU GARANTİ

Önceki gece 23.30'te başlayan pazarlıklar, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, Bayern'in transfer için yetki belgesi verdiği Steallar şirketi arasında kıyasıya sürdü. Dün sabah 05.00 sularında ilk pazarlıklar noktalandı. 09.00'dan 21.00'e kadar süren ikinci turda (18 saatlik maratonda) teklif 40 milyon euro'ya (32 milyon + bonuslar) yükseldi. 32 milyon euro garanti para + kolay ulaşılır bonuslar + özel maç anlaşmalarıyla rakam 40 milyon euro'ya ulaşacak. 4.5 yıllık anlaşan Boey ise 3 milyon euro alacak.

MENAJERİ İNDİRİM YAPTI

Boey'in transferinden elde edilecek gelirin yüzde 7.5'luk payı eski menajerine gidecekti. Sarı-kırmızılılar, bu payı düşürmek için görüşme gerçekleştirdi. İlk etapta sıcak bakmayan menajerlik şirketi, ardından kabul etti. Boey'i getiren menajeri, bu transferden yüzde 5 pay alacak.

BASAMAKLARI BÖYLE TIRMANDI

Galatasaray, Fatih Terim'le yapılanmaya gittiği 2021-2022 sezonunda Sacha Boey'i 1 milyon euro ödeyerek Rennes'ten transfer etti. İlk yılında sakatlığın etkisiyle 19 karşılaşmada şans bulurken 1 asist yaptı.

TORRENT 'YETERSİZ' DEDİ

Fatih Terim'in sezon ortasındaki ayrılığı sonrası göreve gelen Domenec Torrent, Fransız sağ beke şans vermedi. İspanyol çalıştırıcı takımdan ayrılmadan önce Boey'e "Çalışmıyor, futbolcu olması zor. Yetersiz" şeklinde rapor sundu.

KAMPA GÖTÜRÜLMEDİ

Okan Buruk döneminde ise ilk etapta kadroda düşünülmeyen Boey, kampa götürülmedi. Dubois ile Omar'ın yaşadığı sakatlıklarla şans bularak kendini gösterdi. Sarı-kırmızılı ekibin en önemli yıldızları arasına girmeyi başardı.

KAMERUN'U REDDETTİ

Hayalleri büyük olan Boey, çıkışının ardından Kamerun Milli Takımı'ndan davet aldı. Rigobert Song'un Dünya Kupası davetini geri çeviren genç oyuncu, Fransa adına oynamak istediğini iletti. Fransa U21'e seçildi fakat sakatlığı sebebiyle oynayamadı.

DEVLER LİGİ'NDE PARLADI

Savunmanın sağında rakiplerin korkulu rüyası olan Boey, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kendini kanıtladı. B. Münih ve M. United maçlarında dikkat çekti. Dünyaca ünlü yıldızları adeta sahadan silerek Alman devi Münih'e transfer oldu.

DİĞER
Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’a ait Adli Tıp raporu ortaya çıktı! O detay dikkat çekti!
SON DAKİKA I ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışını onayladı
F.Bahçe ve G.Saray arasında yeni transfer savaşı!
G.Saray'da karar verildi! Transfer ve 40 milyon Euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İtalyan devinden Barış Alper bombası!
G.Saray'da yeni sağ bek kim olacak? İşte adaylar...
SON DEPREMLER! 27 Ocak'ta meydana gelen depremler, artçı depremlerin büyüklükleri...
İstanbul namaz vakitleri 27 Ocak 2024
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Londra'da gol sesi çıkmadı! Londra'da gol sesi çıkmadı! 01:06
Londra'da gol sesi çıkmadı! Londra'da gol sesi çıkmadı! 01:05
M. City tek golle turladı! M. City tek golle turladı! 01:02
M. City tek golle turladı! M. City tek golle turladı! 01:02
Abdülkadir Ömür İngiltere'ye gidiyor! Anlaşma sağlandı Abdülkadir Ömür İngiltere'ye gidiyor! Anlaşma sağlandı 00:13
Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu! Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu! 00:13
Daha Eski
F.Bahçe'den Aboubakar bombası! F.Bahçe'den Aboubakar bombası! 00:12
Trabzonspor Filip Benkovic açıklaması! Sakatlığı... Trabzonspor Filip Benkovic açıklaması! Sakatlığı... 00:12
Lascelles'e transferiyle ilgili resmi açıklama geldi! Lascelles'e transferiyle ilgili resmi açıklama geldi! 00:12
Ertuğrul Doğan'dan Abdülkadir sözleri! "Ayrılık..." Ertuğrul Doğan'dan Abdülkadir sözleri! "Ayrılık..." 00:12
Kent veda ediyor! Anlaşma sağlandı Kent veda ediyor! Anlaşma sağlandı 00:12
Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu! Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu! 00:12