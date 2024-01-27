Rekorla ayrıldı

Galatasaray'da uzun süredir beklenen ayrılık gerçekleşti… Sezon başında birçok takımın ilgisine rağmen sarı-kırmızılı ekipte kalan Sacha Boey, Bayern Münih'in yolunu tuttu. Fransız yıldızla bir süredir ilgilenen Alman devi, geçtiğimiz günlerde resmi teklifini iletmişti. 15 milyon euro'luk ilk öneriyi kabul etmeyen sarıkırmızılı ekip, bu transferde kapıyı 35 milyon euro'dan açtı. Ardından iki kulüp arasındaki pazarlıklar hız kazandı.

32 MİLYON EURO'SU GARANTİ

Önceki gece 23.30'te başlayan pazarlıklar, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, Bayern'in transfer için yetki belgesi verdiği Steallar şirketi arasında kıyasıya sürdü. Dün sabah 05.00 sularında ilk pazarlıklar noktalandı. 09.00'dan 21.00'e kadar süren ikinci turda (18 saatlik maratonda) teklif 40 milyon euro'ya (32 milyon + bonuslar) yükseldi. 32 milyon euro garanti para + kolay ulaşılır bonuslar + özel maç anlaşmalarıyla rakam 40 milyon euro'ya ulaşacak. 4.5 yıllık anlaşan Boey ise 3 milyon euro alacak.

MENAJERİ İNDİRİM YAPTI

Boey'in transferinden elde edilecek gelirin yüzde 7.5'luk payı eski menajerine gidecekti. Sarı-kırmızılılar, bu payı düşürmek için görüşme gerçekleştirdi. İlk etapta sıcak bakmayan menajerlik şirketi, ardından kabul etti. Boey'i getiren menajeri, bu transferden yüzde 5 pay alacak.

BASAMAKLARI BÖYLE TIRMANDI

Galatasaray, Fatih Terim'le yapılanmaya gittiği 2021-2022 sezonunda Sacha Boey'i 1 milyon euro ödeyerek Rennes'ten transfer etti. İlk yılında sakatlığın etkisiyle 19 karşılaşmada şans bulurken 1 asist yaptı.

TORRENT 'YETERSİZ' DEDİ

Fatih Terim'in sezon ortasındaki ayrılığı sonrası göreve gelen Domenec Torrent, Fransız sağ beke şans vermedi. İspanyol çalıştırıcı takımdan ayrılmadan önce Boey'e "Çalışmıyor, futbolcu olması zor. Yetersiz" şeklinde rapor sundu.

KAMPA GÖTÜRÜLMEDİ

Okan Buruk döneminde ise ilk etapta kadroda düşünülmeyen Boey, kampa götürülmedi. Dubois ile Omar'ın yaşadığı sakatlıklarla şans bularak kendini gösterdi. Sarı-kırmızılı ekibin en önemli yıldızları arasına girmeyi başardı.

KAMERUN'U REDDETTİ

Hayalleri büyük olan Boey, çıkışının ardından Kamerun Milli Takımı'ndan davet aldı. Rigobert Song'un Dünya Kupası davetini geri çeviren genç oyuncu, Fransa adına oynamak istediğini iletti. Fransa U21'e seçildi fakat sakatlığı sebebiyle oynayamadı.

DEVLER LİGİ'NDE PARLADI

Savunmanın sağında rakiplerin korkulu rüyası olan Boey, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kendini kanıtladı. B. Münih ve M. United maçlarında dikkat çekti. Dünyaca ünlü yıldızları adeta sahadan silerek Alman devi Münih'e transfer oldu.