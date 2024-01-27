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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Dybala bombası!

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda rekor bir bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in ardından kasa kolaylığı sağlandı. Başkan Vekili Erden Timur'un bu süreçte listesinde yer alan isimler için temaslara başlayacağı öğrenildi. Galatasaray taraftarını heyecanlandıran gelişme ise Paulo Dybala ismi oldu. İşte detaylar...GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 15:37
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Dybala bombası!

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile soluk soluğa bir şampiyonluk yarışına giren Galatasaray'da transfer gündemi hareketlendi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Dybala bombası!

Sacha Boey'i 30 milyon Euro ve 5 milyon Euro'luk kolay ulaşılabilir bonuslar karşılığında Bayern Münih'e satan ve Türkiye bonservis rekorunu kıran sarı-kırmızılılarda Fransız oyuncunun ardından takımdan ayrılması beklenen isimler netlik kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Dybala bombası!

Milliyet'te yer alan haberde Galatasaray'ın transferdeki ilk hedefini duyuruldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Dybala bombası!

"BOEY SONRASI İLK AYRILIK TETE OLUR"

Galatasaray'da bir ayrılık olacaksa bu Tete olur. Barış Alper Yılmaz için söylendiği gibi bir teklif gelmedi. Aracılar vasıtasıyla bir nabız yoklaması oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Dybala bombası!

Abdülkerim Bardakcı için Bayern Münih devreye girdi. Atalanta da istiyordu. Benim gördüğüm kadarıyla Tete sanki yolcu. Abdülkerim'e ilgi var ama masaya konulmuş bir rakam yok.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Dybala bombası!

Barış Alper de büyük bir transfere imza atabilir ama bugün değil. Galatasaray çok önemli bir oyuncusunu satarken yerine 3 tane çok kaliteli isim almak zorunda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Dybala bombası!

Sacha Boey'den gelen parayla doping etkisi yaratacak transferler bekliyorum. Galatasaray 3 tane çok sağlam oyuncu transfer edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Dybala bombası!

O İSİM DYBALA

Okan hoca Ziyech'i takımda görmek istiyor. Katkı verebilen bir oyuncu. Dybala, Galatasaray'ın ilgilendiği bir oyuncu. Zor bir transfer. Galatasaray forvet transferi yapmayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Dybala bombası!

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTECEK

Arjantinli futbolcu bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 19 maça çıktı.

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