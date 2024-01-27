GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Dybala bombası!

"BOEY SONRASI İLK AYRILIK TETE OLUR" Galatasaray'da bir ayrılık olacaksa bu Tete olur. Barış Alper Yılmaz için söylendiği gibi bir teklif gelmedi. Aracılar vasıtasıyla bir nabız yoklaması oldu.

Abdülkerim Bardakcı için Bayern Münih devreye girdi. Atalanta da istiyordu. Benim gördüğüm kadarıyla Tete sanki yolcu. Abdülkerim'e ilgi var ama masaya konulmuş bir rakam yok.