GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Dybala bombası!
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda rekor bir bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in ardından kasa kolaylığı sağlandı. Başkan Vekili Erden Timur'un bu süreçte listesinde yer alan isimler için temaslara başlayacağı öğrenildi. Galatasaray taraftarını heyecanlandıran gelişme ise Paulo Dybala ismi oldu. İşte detaylar...GS SPOR HABERLERİ
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Milliyet'te yer alan haberde Galatasaray'ın transferdeki ilk hedefini duyuruldu.
"BOEY SONRASI İLK AYRILIK TETE OLUR"
Galatasaray'da bir ayrılık olacaksa bu Tete olur. Barış Alper Yılmaz için söylendiği gibi bir teklif gelmedi. Aracılar vasıtasıyla bir nabız yoklaması oldu.
Abdülkerim Bardakcı için Bayern Münih devreye girdi. Atalanta da istiyordu. Benim gördüğüm kadarıyla Tete sanki yolcu. Abdülkerim'e ilgi var ama masaya konulmuş bir rakam yok.
Barış Alper de büyük bir transfere imza atabilir ama bugün değil. Galatasaray çok önemli bir oyuncusunu satarken yerine 3 tane çok kaliteli isim almak zorunda.
Sacha Boey'den gelen parayla doping etkisi yaratacak transferler bekliyorum. Galatasaray 3 tane çok sağlam oyuncu transfer edecek.
O İSİM DYBALA
Okan hoca Ziyech'i takımda görmek istiyor. Katkı verebilen bir oyuncu. Dybala, Galatasaray'ın ilgilendiği bir oyuncu. Zor bir transfer. Galatasaray forvet transferi yapmayacak.
SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTECEK
Arjantinli futbolcu bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 19 maça çıktı.
Dybala bu maçlarda 6 gol, 6 asist üretti.
Dybala'nın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.
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