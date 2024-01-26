Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey Bayern Münih'te! Anlaşma sağlandı

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey Bayern Münih'te! Anlaşma sağlandı

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın futbolcusu Sacha Boey ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yıldız ismin transferi konusunda Alman devi Bayern Münih ile anlaşmaya varıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 18:34 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 19:05
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey Bayern Münih'te! Anlaşma sağlandı

Galatasaray, Alman ekibi Bayern Münih ile sağ bek Sacha Boey'in transferi konusunda anlaşmaya vardı.

İki kulüp arasında bugün sona gelinen resmi görüşmelerin ardından teklifini arttıran Bayern Münih, Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak üzere. Alman temsilcisinin, Boey ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yönetimden alınan bilgiye göre Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki Sacha Boey pazarlığı son aşamaya gelirken, Almanya temsilcisinin sarı-kırmızılıların transfer şartlarını kabul ettiği öğrenildi.

İstanbul'a özel uçakla gelen Bayern Münih yetkililerinin resmi açıklamanın gelmesinin ardından Boey ile Münih'e dönmesi bekleniyor.

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