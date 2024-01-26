Bayern Münih ile anlaşan Sacha Boey Galatasaray'a veda etti! Bonservis bedeli...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Performansıyla dikkat çeken ve Avrupa kulüplerini peşine takan Fransız sağ bek, Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'e transfer olmaya artık çok yakın. Boey ile Bayern Münih her konuda anlaşmaya vardı. Galatasaray ile pazarlıklar yapan ve ilk teklifi kabul görmeyen Alman ekibi fiyat artırarak yeni bir teklif yaptı. Bayern Münih ile anlaşan Sacha Boey, tesislerde takım arkadaşlarıyla vedalaştı. İşte o dev rakam ve yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 12:54 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 13:11
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Avrupa hayali olduğu bilinen Sacha Boey, ara transfer döneminde bu isteğini gerçekleştiriyor.
SACHA BOEY BAYERN MÜNİH'E GİDİYOR!
İstanbulspor ile oynanan maçın kadrosuna dahil edilmeyen Fransız yıldızın Alman devi Bayern Münih'e transfer olması bekleniyor.
Bayern Münih yetkilileri, Sacha Boey ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardı.
Bavyera ekibi yıldız oyuncu ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Başarılı futbolcunun 3 milyon euronun üzerinde bir rakam kazanacağı belirtildi.
ÖZEL UÇAK İSTANBUL'DA!
Bayern Münih yetkililerinin İstanbul'a özel uçak ile geldikleri ve anlaşma sağlanıp imzalar atılabilirse Boey'i de alıp özel uçakla Münih'e dönme planı içinde oldukları gelen haberler arasında yer alıyor.
BAYERN MÜNİH TEKLİF ARTIRDI!
Sacha Boey konusunda ısrarcı olan Bayern Münih'in Galatasaray'a yaptığı teklifi artırdığı kaydedildi.
İlk olarak yaptığı teklifi kabul görmeyen Alman devi, yeni bir rakamla sarı-kırmızılıların kapısını çaldı.
25+5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Sky Sports'un haberine göre; Bayern Münih'in Galatasaray'a 25 + 5 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılıların Boey için 30 milyon euro garanti ücret artı bonuslar talep ettiği bildirildi.
TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI!
Öte yandan Galatasaray'da Sacha Boey, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
KULÜPLERİN ANLAŞMASINI BEKLİYOR!
Sarı kırmızılı kulübün transfere onay vermesinin ardından Boey, Bayern Münih'e imza atmak için Almanya'ya gidecek.
Bu sezon 31 maçta forma giyen Sacha Boey 2 gollük katkı verdi.
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