Haberler Galatasaray Bayern Münih ile anlaşan Sacha Boey Galatasaray'a veda etti! Bonservis bedeli...

Bayern Münih ile anlaşan Sacha Boey Galatasaray'a veda etti! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Performansıyla dikkat çeken ve Avrupa kulüplerini peşine takan Fransız sağ bek, Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'e transfer olmaya artık çok yakın. Boey ile Bayern Münih her konuda anlaşmaya vardı. Galatasaray ile pazarlıklar yapan ve ilk teklifi kabul görmeyen Alman ekibi fiyat artırarak yeni bir teklif yaptı. Bayern Münih ile anlaşan Sacha Boey, tesislerde takım arkadaşlarıyla vedalaştı. İşte o dev rakam ve yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 12:54 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 13:11
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BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bayern Münih Sacha Boey için teklif artırdı! İşte o rakam

Galatasaray'da Angelino'nun ardından bir veda daha yaşanacak. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bayern Münih Sacha Boey için teklif artırdı! İşte o rakam

Cimbom'da gösterdiği performansla dikkat çeken genç sağ bek, Avrupa'dan birçok kulübü peşine taktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bayern Münih Sacha Boey için teklif artırdı! İşte o rakam

Her maç üstüne koyan bir grafik çizen Boey, taraftarların sevgilisi konumuna geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bayern Münih Sacha Boey için teklif artırdı! İşte o rakam

Avrupa hayali olduğu bilinen Sacha Boey, ara transfer döneminde bu isteğini gerçekleştiriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bayern Münih Sacha Boey için teklif artırdı! İşte o rakam

SACHA BOEY BAYERN MÜNİH'E GİDİYOR!
İstanbulspor ile oynanan maçın kadrosuna dahil edilmeyen Fransız yıldızın Alman devi Bayern Münih'e transfer olması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bayern Münih Sacha Boey için teklif artırdı! İşte o rakam

Bayern Münih yetkilileri, Sacha Boey ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bayern Münih Sacha Boey için teklif artırdı! İşte o rakam

Bavyera ekibi yıldız oyuncu ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Başarılı futbolcunun 3 milyon euronun üzerinde bir rakam kazanacağı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bayern Münih Sacha Boey için teklif artırdı! İşte o rakam

ÖZEL UÇAK İSTANBUL'DA!
Bayern Münih yetkililerinin İstanbul'a özel uçak ile geldikleri ve anlaşma sağlanıp imzalar atılabilirse Boey'i de alıp özel uçakla Münih'e dönme planı içinde oldukları gelen haberler arasında yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bayern Münih Sacha Boey için teklif artırdı! İşte o rakam

BAYERN MÜNİH TEKLİF ARTIRDI!
Sacha Boey konusunda ısrarcı olan Bayern Münih'in Galatasaray'a yaptığı teklifi artırdığı kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bayern Münih Sacha Boey için teklif artırdı! İşte o rakam

İlk olarak yaptığı teklifi kabul görmeyen Alman devi, yeni bir rakamla sarı-kırmızılıların kapısını çaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bayern Münih Sacha Boey için teklif artırdı! İşte o rakam

25+5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Sky Sports'un haberine göre; Bayern Münih'in Galatasaray'a 25 + 5 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bayern Münih Sacha Boey için teklif artırdı! İşte o rakam

Sarı-kırmızılıların Boey için 30 milyon euro garanti ücret artı bonuslar talep ettiği bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bayern Münih Sacha Boey için teklif artırdı! İşte o rakam

TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI!
Öte yandan Galatasaray'da Sacha Boey, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bayern Münih Sacha Boey için teklif artırdı! İşte o rakam

KULÜPLERİN ANLAŞMASINI BEKLİYOR!
Sarı kırmızılı kulübün transfere onay vermesinin ardından Boey, Bayern Münih'e imza atmak için Almanya'ya gidecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bayern Münih Sacha Boey için teklif artırdı! İşte o rakam

Bu sezon 31 maçta forma giyen Sacha Boey 2 gollük katkı verdi.

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