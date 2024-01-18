TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray fesih için görüştü! Leipzig'den flaş karar

İspanyol oyuncu 19 müsabaka oynadı ve sözleşme gereği altı milyon euro'luk satın alma yükümlülüğü 20 maça çıktığında otomatik olarak devreye giriyor. Ancak Türkler Angelino'yu satın alma fikrine sıcak bakmıyor. Ocak ayında oynanan üç maçta kadroda bile yer almadı.

Galatasaray kısa süre önce RB Leipzig'le temasa geçti ve kış aylarında kiralık sözleşmesini bitirmek istiyor. Galatasaray, Leipzig'den Angelino için yeni bir kulüp aramalarını talep etti. Ancak Leipzig için böyle bir şey söz konusu değil. Leipzig geri adım atmıyor ve sözleşmeye bağlı kalacak."