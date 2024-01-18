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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray fesih için görüştü! Leipzig'den flaş karar

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray, sezon başında satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Angelino'dan memnun kalmamıştı. Oyuncunun sözleşmesinin feshi için Alman ekibiyle görüşen sarı-kırmızılılar istediği yanıtı alamadı. Leipzig de İspanyol sol bekle ilgili flaş bir karar aldı. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 14:01
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray fesih için görüştü! Leipzig'den flaş karar

Galatasaray'ın sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Angelino, sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray fesih için görüştü! Leipzig'den flaş karar

İspanyol oyuncunun 1 maç daha oynaması halinde Galatasaray, Leipzig'e 6 milyon euro ödeyecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray fesih için görüştü! Leipzig'den flaş karar

Sarı-kırmızılılar performansından memnun olunmayan Angelino için Leipzig ile fesih görüşmeleri gerçekleştirdi. Milliyet'te yer alan habere göre Alman ekibi Angelino için kararını verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray fesih için görüştü! Leipzig'den flaş karar

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Sezon başında sol bek arayışlarına başlayan Galatasaray, Angelino'da karar kıldı. Leipzig ve Hoffenheim'da dikkat çeken performanslar gösteren İspanyol sol bek Galatasaray'da beklentilerin altında kaldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray fesih için görüştü! Leipzig'den flaş karar

Sarı-kırmızılı formayla 19 resmi karşılaşmada 1 gol atıp 1 asist yapan Angelino, 6 milyon euro'luk şarta bağlı opsiyonun devre girmemesi adına yedek kulübesine çekildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray fesih için görüştü! Leipzig'den flaş karar

GALATASARAY LEIPZIG İLE GÖRÜŞTÜ

Galatasaray, Angelino'nun sözleşmesinde yer alan şarta bağlı opsiyonu kaldırmak için Leipzig ile görüştü. Alman ekibi Galatasaray'ın bu teklifini geri çevirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray fesih için görüştü! Leipzig'den flaş karar

Sol bek arayışlarına giren sarı-kırmızılılar, İspanyol sol beki yedek kulübesine çekti. Alman ekibiyle görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray fesih için görüştü! Leipzig'den flaş karar

LEIPZIG'DEN ANGELINO KARARI

Alman basını Galatasaray'ın Angelino için Leipzig ile görüşme gerçekleştirdiğini öne sürdü. Bild'de yer alan habere göre Galatasaray, Angelino'nun kiralık sözleşmesinin feshi için Leipzig ile görüşme gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray fesih için görüştü! Leipzig'den flaş karar

Bild'de yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

Angelino'nun Leipzig'den ayrılması aslında kesinleşmişti. Ama şimdi Angelino tekrar Leipzig'in gündemini meşgul ediyor. Sol bek şu anda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyiyor. Sezonun ilk yarısında değerli bir oyuncu olmasına rağmen arka planda kaldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray fesih için görüştü! Leipzig'den flaş karar

İspanyol oyuncu 19 müsabaka oynadı ve sözleşme gereği altı milyon euro'luk satın alma yükümlülüğü 20 maça çıktığında otomatik olarak devreye giriyor. Ancak Türkler Angelino'yu satın alma fikrine sıcak bakmıyor. Ocak ayında oynanan üç maçta kadroda bile yer almadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray fesih için görüştü! Leipzig'den flaş karar

Galatasaray kısa süre önce RB Leipzig'le temasa geçti ve kış aylarında kiralık sözleşmesini bitirmek istiyor. Galatasaray, Leipzig'den Angelino için yeni bir kulüp aramalarını talep etti. Ancak Leipzig için böyle bir şey söz konusu değil. Leipzig geri adım atmıyor ve sözleşmeye bağlı kalacak."

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray fesih için görüştü! Leipzig'den flaş karar

"TEK SEÇENEK YAZIN SATMAK"

"Sportif direktör Rouven Schröder, Galatasaray'a hiçbir manevra alanı bırakmadı. Ancak Angelino'nun bundan sonra altı ay boyunca tribünde olma ihtimali kulübe ve oyuncuya da zarar verebilir. Angelino'nun sözleşmesi 2025'te biteceği için yazın tek seçenek onu satmak olacak. Sportif açıdan da Leipzig'in artık ona ihtiyacı yok ve solda David Raum ve yedek Christopher Lenz ile iyi bir kadroya sahip."

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