Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i

Okan Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Ümraniyespor'la karşılaşacak. Maç öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, ligdeki Trabzonspor maçını da düşünerek rotasyon kararı aldı. İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 15:37 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 16:23
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Okan Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 18 Ocak Perşembe günü sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Okan Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i

RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacak.

Okan Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupaya bu turdan dahil oldu.

Okan Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i

Türkiye Kupası mücadelesine 3. turda başlayan Ümraniyespor ise bu etapta TFF 3. Lig ekibi Orduspor 1967'yi 5-1'lik skorla eledi. Kırmızı-beyazlı takım, dördüncü turda ise yine TFF 3. Lig takımı Güneş Holding Çankaya'yı 2-1 yenerek geçti.

Okan Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i

Tek maç üzerinden oynanacak 5. turu geçecek takım adını son 16 turuna yazdıracak.

Okan Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i

DAVINSON SANCHEZ DÖNÜYOR

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, bu maçla sahalara dönecek.

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Okan Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım 2023'teki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan tecrübeli savunma oyuncusu, bu süreçte sadece 12 Aralık'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılan Kopenhag müsabakasında forma giydi.

Okan Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i

Son 7 Süper Lig maçında oynayamayan Sanchez, Ümraniyespor mücadelesinde görev verilmesi halinde formasına kavuşacak.

Okan Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i

G.SARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu çeşitli nedenlerle Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

Okan Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev yapamayacak.

Okan Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i

ASLAN EVİNDE KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 10 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

Okan Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i

"Cimbom" ligde çıktığı 20 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

Okan Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i

LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 38 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 11 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Okan Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i

ÜMRANİYESPOR 1. LİG'DE 9. SIRADA

Kırmızı-beyazlı takım, Trendyol 1. Lig'de 18. haftayı 9. sırada tamamladı. Ligde 18 müsabakaya çıkan İstanbul temsilcisi 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Ümraniyespor, topladığı 23 puanla liderin 22 puan gerisinde yer aldı.

Okan Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i

5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Ümraniyespor, 1. Lig'de son yenilgisini Boluspor karşısında aldı. Kırmızı-beyazlılar, daha sonra oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet elde ederken, 2 kez berabere kaldı. Ümraniyespor'da İlhami Siraçhan Nas, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak transfer oldu.

Okan Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i

İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU

Galatasaray ile Ümraniyespor, tarihlerinde 3. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden ve küme düşen Ümraniyespor ile yaptığı 2 maçı da kazandı. Galatasaray, müsabakalardan 1-0 ve 3-2'lik skorlarla üstün ayrıldı.

Okan Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i

İşte G.Saray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i:

Günay Güvenç, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kazımcan, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil.

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