Okan Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i

LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 38 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 11 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.