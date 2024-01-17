Okan Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i
Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Ümraniyespor'la karşılaşacak. Maç öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, ligdeki Trabzonspor maçını da düşünerek rotasyon kararı aldı. İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 15:37 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 16:23
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Türkiye Kupası mücadelesine 3. turda başlayan Ümraniyespor ise bu etapta TFF 3. Lig ekibi Orduspor 1967'yi 5-1'lik skorla eledi. Kırmızı-beyazlı takım, dördüncü turda ise yine TFF 3. Lig takımı Güneş Holding Çankaya'yı 2-1 yenerek geçti.
Tek maç üzerinden oynanacak 5. turu geçecek takım adını son 16 turuna yazdıracak.
DAVINSON SANCHEZ DÖNÜYOR
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, bu maçla sahalara dönecek.
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Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım 2023'teki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan tecrübeli savunma oyuncusu, bu süreçte sadece 12 Aralık'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılan Kopenhag müsabakasında forma giydi.
Son 7 Süper Lig maçında oynayamayan Sanchez, Ümraniyespor mücadelesinde görev verilmesi halinde formasına kavuşacak.
G.SARAY'DA 4 EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu çeşitli nedenlerle Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev yapamayacak.
ASLAN EVİNDE KAYBETMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 10 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.
"Cimbom" ligde çıktığı 20 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.
LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 38 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 11 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
ÜMRANİYESPOR 1. LİG'DE 9. SIRADA
Kırmızı-beyazlı takım, Trendyol 1. Lig'de 18. haftayı 9. sırada tamamladı. Ligde 18 müsabakaya çıkan İstanbul temsilcisi 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Ümraniyespor, topladığı 23 puanla liderin 22 puan gerisinde yer aldı.
5 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Ümraniyespor, 1. Lig'de son yenilgisini Boluspor karşısında aldı. Kırmızı-beyazlılar, daha sonra oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet elde ederken, 2 kez berabere kaldı. Ümraniyespor'da İlhami Siraçhan Nas, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak transfer oldu.
İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU
Galatasaray ile Ümraniyespor, tarihlerinde 3. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden ve küme düşen Ümraniyespor ile yaptığı 2 maçı da kazandı. Galatasaray, müsabakalardan 1-0 ve 3-2'lik skorlarla üstün ayrıldı.
İşte G.Saray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i:
Günay Güvenç, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kazımcan, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil.
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