Aslantepe'de bir başka

Sivasspor deplasmanında 2 puan bırakan Galatasaray, Kayserispor'a şans tanımadı ve yeniden şampiyonluk yarışına dahil oldu. Sarı-kırmızılı ekip büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmadan Nelsson ve Mertens'in (Pen.) golleriyle 2-1 kazanarak puanını 51'e yükseltti. Bu sonuçla lider Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını korudu. Kayserispor'un tek golü ise Aylton'dan geldi. Aslan ilk yarıda 1-1 biten maçın rövanşını almış oldu.

DERBİ ÖNCESİ MORAL BULDU

Sarı kırmızılılar ligde evindeki yenilmezlik serisini 27 maça çıkarmayı başardı. Süper Lig'de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenilen Cimbom, bu müsabakanın ardından oynadığı 27 lig karşılaşmasında 25 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Ayrıca bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 10 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Galatasaray, Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Rams Park'ta saygı duruşunda bulunuldu. G.Saraylı futbolcular üzerinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazısının bulunduğu siyah tişörtle ısınmaya çıktı. Tribünde "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır", "Aziz şehitlerimizin mekanları cennet olsun" yazılarının bulunduğu pankartlar açtı.

TRİBÜNLERDEN TAM DESTEK

Galatasaray taraftarları, Kayseri karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Sarı- kırmızılı taraftarlar, İstanbul'daki soğuk hava ve hafta içi olmasına rağmen RAMS Park tribünlerini doldurdu. Müsabaka öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı. Maç boyunca futbolculara tam destek veren taraftarlar 2-1'lik galibiyet sonrası adeta bayram yaptı.

BERKAN MESAİYE BAŞLADI

Galatasaray'da kiralıktan dönen Berkan, maça yedekler arasında yer aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, orta sahada görev yapan 25 yaşındaki futbolcuyu sezon başında İtalya'nın Genoa ekibine kiralamıştı. Yeniden takıma dönen Berkan, 77. dakikada Torreira'nın yerine oyuna dahil oldu. İstekli ve arzulu futboluyla dikkat çeken oyuncu, yeniden G.Saray formasını giydiği ilk maçında galibiyet sevinci yaşadı.