TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Flaş gelişmeyi yurt dışından duyurdular
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yurt dışından oyuncuyla ilgili sarı-kırmızılılara sevindiren haber geldi. İşte detaylar...
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Ara transfer döneminin başlamasının ardından Ada'da takımlar kadrolarına takviye yapmayı sürdürüyor.
Tottenham, orta sahaya takviye için çalışmalarına devam ederken Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Connor Gallagher'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Londra devinin Gallagher'i bırakmakta diretmesi ise Tottenham'ı farklı arayışlara itti.
FootballTransfers'in haberine göre; Premier Lig ekibi, uygun fiyatta bir orta saha transferi yapamazsa Galatasaray'a kiralık olarak gönderdiği Ndombele'yi geri çağıracak.
Ndombele, sarı-kırmızılı ekipte beklenen katkıyı yapamadı.
Futbolcunun geleceği sarı-kırmızılı camiada büyük merak konusu haline geldi.
TANGUY NDOMBELE KİMDİR?
Ndombele futbola Fransa'nın Guingamp takımında başladı.
Ardından bir başka Fransız ekibi Amiens'in yolunu tuttu. Amiens sonrasında Lyon, Tottenham ve Napoli formalarını terletti.
Bonservisi Tottenham'da olan oyuncu yaz transfer döneminde Galaatsaray'a kiralık olarak geldi.
Ana mevkisi merkez orta saha olan Ndombele, ön libero ve on numara pozisyonunda da görev alabiliyor.
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