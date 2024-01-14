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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Flaş gelişmeyi yurt dışından duyurdular

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yurt dışından oyuncuyla ilgili sarı-kırmızılılara sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Flaş gelişmeyi yurt dışından duyurdular

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Flaş gelişmeyi yurt dışından duyurdular

Son olarak sarı-kırmızılılara yaz transfer döneminde kadroya katılan Tanguy Ndombele ile ilgili dikkat çeken haberler geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Flaş gelişmeyi yurt dışından duyurdular

Sarı-kırmızılıları sevindiren haber, İngiltere'den duyuruldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Flaş gelişmeyi yurt dışından duyurdular

Ara transfer döneminin başlamasının ardından Ada'da takımlar kadrolarına takviye yapmayı sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Flaş gelişmeyi yurt dışından duyurdular

Tottenham, orta sahaya takviye için çalışmalarına devam ederken Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Connor Gallagher'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Flaş gelişmeyi yurt dışından duyurdular

Londra devinin Gallagher'i bırakmakta diretmesi ise Tottenham'ı farklı arayışlara itti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Flaş gelişmeyi yurt dışından duyurdular

FootballTransfers'in haberine göre; Premier Lig ekibi, uygun fiyatta bir orta saha transferi yapamazsa Galatasaray'a kiralık olarak gönderdiği Ndombele'yi geri çağıracak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Flaş gelişmeyi yurt dışından duyurdular

Ndombele, sarı-kırmızılı ekipte beklenen katkıyı yapamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Flaş gelişmeyi yurt dışından duyurdular

Futbolcunun geleceği sarı-kırmızılı camiada büyük merak konusu haline geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Flaş gelişmeyi yurt dışından duyurdular

TANGUY NDOMBELE KİMDİR?

Ndombele futbola Fransa'nın Guingamp takımında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Flaş gelişmeyi yurt dışından duyurdular

Ardından bir başka Fransız ekibi Amiens'in yolunu tuttu. Amiens sonrasında Lyon, Tottenham ve Napoli formalarını terletti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Flaş gelişmeyi yurt dışından duyurdular

Bonservisi Tottenham'da olan oyuncu yaz transfer döneminde Galaatsaray'a kiralık olarak geldi.

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