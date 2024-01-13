Haberler Galatasaray Orel Mangala Galatasaray'a gelecek mi? İşte İngilizlerin transfer kararı

Orel Mangala Galatasaray'a gelecek mi? İşte İngilizlerin transfer kararı

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Berkan Kutlu'yu Genoa'dan geri çağıran Cimbom orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Kaan Ayhan'ı savunmada değerlendirmek isteyen Okan Buruk Orel Mangala'ya kancayı takmıştı. İngiliz kulübü Galatasaray'a transfer yanıtı verdi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 20:42
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ENES CEVAHİRCİ
Orel Mangala Galatasaray'a gelecek mi? İşte İngilizlerin transfer kararı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

Orel Mangala Galatasaray'a gelecek mi? İşte İngilizlerin transfer kararı

Sivas'ta 2 puan bırakan Okan Buruk'un öğrencileri mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

Orel Mangala Galatasaray'a gelecek mi? İşte İngilizlerin transfer kararı

Ara transfer döneminin başlmasıyla birlikte Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Orel Mangala Galatasaray'a gelecek mi? İşte İngilizlerin transfer kararı

Genoa'dan Berkan Kutlu geri çağıran sarı kırmızılılar orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

Orel Mangala Galatasaray'a gelecek mi? İşte İngilizlerin transfer kararı

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha transferi yapmak isteyen sarı kırmızılılar rotasını İngiltere Premier Ligi'ne çevirdi.

Orel Mangala Galatasaray'a gelecek mi? İşte İngilizlerin transfer kararı

Galatasaray, Nottingham Forest'ta forma giyen Orel Mangala'nın peşine düşmüştü.

Orel Mangala Galatasaray'a gelecek mi? İşte İngilizlerin transfer kararı

Belçikalı yıldızı kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar Nottingham Forest resmi teklif yaptı.

Orel Mangala Galatasaray'a gelecek mi? İşte İngilizlerin transfer kararı

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Sky Sport Almanya, Galatasaray'ın Orel Mangala için yaptığı ilk teklif, Nottingham Forest tarafından reddedildiğini duyurdu.

Orel Mangala Galatasaray'a gelecek mi? İşte İngilizlerin transfer kararı

25 yaşındaki yıldız oyuncu için Juventus ve Napoli'nin de devrede olduğu aktarıldı.

Orel Mangala Galatasaray'a gelecek mi? İşte İngilizlerin transfer kararı

Bu sezon Nottingham Forest formasıyla 18 maça çıkan Mangala, 1 gol katkısı sağladı.

Orel Mangala Galatasaray'a gelecek mi? İşte İngilizlerin transfer kararı

Belçikalı orta saha oyuncusunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Orel Mangala Galatasaray'a gelecek mi? İşte İngilizlerin transfer kararı

Orel Mangala'nın güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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