Orel Mangala Galatasaray'a gelecek mi? İşte İngilizlerin transfer kararı
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Berkan Kutlu'yu Genoa'dan geri çağıran Cimbom orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Kaan Ayhan'ı savunmada değerlendirmek isteyen Okan Buruk Orel Mangala'ya kancayı takmıştı. İngiliz kulübü Galatasaray'a transfer yanıtı verdi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Genoa'dan Berkan Kutlu geri çağıran sarı kırmızılılar orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.
Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha transferi yapmak isteyen sarı kırmızılılar rotasını İngiltere Premier Ligi'ne çevirdi.
Galatasaray, Nottingham Forest'ta forma giyen Orel Mangala'nın peşine düşmüştü.
Belçikalı yıldızı kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar Nottingham Forest resmi teklif yaptı.
İLK TEKLİF REDDEDİLDİ
Sky Sport Almanya, Galatasaray'ın Orel Mangala için yaptığı ilk teklif, Nottingham Forest tarafından reddedildiğini duyurdu.
25 yaşındaki yıldız oyuncu için Juventus ve Napoli'nin de devrede olduğu aktarıldı.
Bu sezon Nottingham Forest formasıyla 18 maça çıkan Mangala, 1 gol katkısı sağladı.
Belçikalı orta saha oyuncusunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Orel Mangala'nın güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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