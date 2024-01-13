Orel Mangala Galatasaray'a gelecek mi? İşte İngilizlerin transfer kararı

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ Sky Sport Almanya, Galatasaray'ın Orel Mangala için yaptığı ilk teklif, Nottingham Forest tarafından reddedildiğini duyurdu.

25 yaşındaki yıldız oyuncu için Juventus ve Napoli'nin de devrede olduğu aktarıldı.