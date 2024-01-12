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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Bayern Münih kancası!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların o yıldızının son olarak Alman ekibi Bayern Münih'in transfer listesinde olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 11:04
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MESUT ERKAM ŞAHİN
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Bayern Münih kancası!

Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından bu sezonu da mutlak şampiyonlukla tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Bayern Münih kancası!

Sarı-kırmızılılar, diğer yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamalarında veda etmesinin ardından mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Bayern Münih kancası!

Cimbom'da bazı futbolcular gösterdikleri performansla sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi vermesinde önemli rol oynuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Bayern Münih kancası!

Galatasaray'da oynadıkları futbolla dikkatleri üzerine çeken ve taraftarın sevgisini kazanan o isimlerin geleceği büyük merak konusu haline geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Bayern Münih kancası!

Son olarak Cimbom'da o futbolcuyla ilgili oldukça flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Bayern Münih kancası!

Galatasaray'da oynadığı futbolla pek çok takımın transfer listesine giren oyuncuyla Alman devi Bayern Münih'in yakından ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Bayern Münih kancası!

Sky'da yer alan haberde Bayern Münih'in, Cimbom'un sağ beki Sacha Boey'u transfer listesine aldığı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Bayern Münih kancası!

Yer alan haberde Bavyera ekibinin PSG'den Nordi Mukiele'yi öncelikli olarak transfer etmek istediği fakat bu transferin gerçekleşmemesi halinde alternatif olarak Boey'u kadrosuna katmak istediği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Bayern Münih kancası!

Bu transferde Sacha Boey'in, Şampiyonlar Ligi'nda grup maçlarında futbolcunun Bayern Münih karşısındaki performansının etkili olduğu vurgulanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Bayern Münih kancası!

23 yaşındaki yıldız oyuncunun geleceği sarı-kırmızılı camiada büyük merak konusu haline geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Bayern Münih kancası!

SACHA BOEY KİMDİR?

Sacha Boey futbola Fransız ekibi Rennes'in altyapısında başladı. Ardından Rennes A takımına katıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Bayern Münih kancası!

Rennes'ten bir dönem Dijon'a kiralık olarak gitti. Sonrasında ise 2021 yazında Galatasaray ile anlaştı.

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