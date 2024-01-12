TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Bayern Münih kancası!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların o yıldızının son olarak Alman ekibi Bayern Münih'in transfer listesinde olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...
Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından bu sezonu da mutlak şampiyonlukla tamamlamak istiyor.
Sarı-kırmızılılar, diğer yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamalarında veda etmesinin ardından mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
Cimbom'da bazı futbolcular gösterdikleri performansla sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi vermesinde önemli rol oynuyor.
Galatasaray'da oynadıkları futbolla dikkatleri üzerine çeken ve taraftarın sevgisini kazanan o isimlerin geleceği büyük merak konusu haline geldi.
Son olarak Cimbom'da o futbolcuyla ilgili oldukça flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'da oynadığı futbolla pek çok takımın transfer listesine giren oyuncuyla Alman devi Bayern Münih'in yakından ilgilendiği öğrenildi.
Sky'da yer alan haberde Bayern Münih'in, Cimbom'un sağ beki Sacha Boey'u transfer listesine aldığı aktarıldı.
Yer alan haberde Bavyera ekibinin PSG'den Nordi Mukiele'yi öncelikli olarak transfer etmek istediği fakat bu transferin gerçekleşmemesi halinde alternatif olarak Boey'u kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Bu transferde Sacha Boey'in, Şampiyonlar Ligi'nda grup maçlarında futbolcunun Bayern Münih karşısındaki performansının etkili olduğu vurgulanıyor.
23 yaşındaki yıldız oyuncunun geleceği sarı-kırmızılı camiada büyük merak konusu haline geldi.
SACHA BOEY KİMDİR?
Sacha Boey futbola Fransız ekibi Rennes'in altyapısında başladı. Ardından Rennes A takımına katıldı.
Rennes'ten bir dönem Dijon'a kiralık olarak gitti. Sonrasında ise 2021 yazında Galatasaray ile anlaştı.
Ana mevkisi sağ bek olan oyuncu sol bek pozisyonunda da görev alabiliyor.