Haberler Galatasaray Djiku Icardi'ye sağ kroşe vurdu demişti, Dursun Özbek'ten yeni açıklama! "El ense..."

Djiku Icardi'ye sağ kroşe vurdu demişti, Dursun Özbek'ten yeni açıklama! "El ense..."

Galatasaray başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe maçında Djiku ile Icardi arasında yaşanan pozisyonla alakalı yeni bir açıklama yaptı. Daha önce Djiku Icardi'ye sağ kroşe vurdu diyen Özbek, " Fenerbahçe maçında sağ kroşe attılar diyecektim de uymadı. El-ense çektiler güreşçi gibi" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 16:07 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 16:31
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Djiku Icardi'ye sağ kroşe vurdu demişti, Dursun Özbek'ten yeni açıklama! "El ense..."

Galatasaray başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe maçında Djiku ile Icardi arasında yaşanan pozisyonla alakalı yeni bir açıklama yaptı.

Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

Icardi'nin en büyük sıkıntılarından birisi, ayağındaki ağrı. Beşiktaş maçında ayağını kırdılar adamın. Hakem görmedi. Fenerbahçe maçında da gözünü kör etmeye çalıştılar, hakem görmedi. Fenerbahçe maçında sağ kroşe attılar diyecektim de uymadı. El-ense çektiler güreşçi gibi. Ne VAR bunu tespit ediyor, ne hakem görüyor.,

ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

"Penaltı pozisyonunda Djiku, özellikle Icardi'ye sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunları olmaması lazım. Bu hareketin cezalandırılması gerekirdi. Dünkü yorumcuları da dinledim. Bu kadar açık, net bir hareketin hakem tarafından görülmesi gerekirdi. VAR diye bir organizasyon var. Tüm bu pozisyonların detayını görmesi ve hakemi ikaz etmeliydi. Ben de büyük destek verdim VAR'ın Türkiye'ye gelmesi için, büyük katkı sağladım. Soru işareti olan kısım şu, maç 26 kamerayla çekiliyor. 26 kameranın 26'sı VAR'ın önüne gitti mi? Gittiyse bir problem. VAR'da bulunan kişiler bu pozisyonları izledi mi? Bu hareket çok net. Dedikodu dolaşıyor; görüntülerin tamamı VAR'a gitmedi, VAR'daki hakemler tam süzemedi pozisyonu. O yüzden icraatta bulunmadılar."

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