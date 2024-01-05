Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Icardi'ye transfer şoku! Reddedildi

GALATASARAY HABERİ: Icardi'ye transfer şoku! Reddedildi

Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi yaşanıyor. Avrupa devlerinin peşinde olduğu Arjantinli yıldız oyuncunun Türkiye'den ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını sarı kırmızılıların yıldız oyuncusu için transfer gelişmesini duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 13:10
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ: Icardi'ye transfer şoku! Reddedildi

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'ye transfer şoku! Reddedildi

Sarı kırmızılıların forveti 1.5 sezondur gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmeyi başardı.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'ye transfer şoku! Reddedildi

Geçen sezonki şampiyonlukta büyük rol oynayan Icardi, bu sezon da gollerine devam etti.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'ye transfer şoku! Reddedildi

Arjantinli futbolcu 2023-2024 sezonunda Galatasaray'da 27 maça çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'ye transfer şoku! Reddedildi

Icardi bu karşılaşmalarda 17 gol attı.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'ye transfer şoku! Reddedildi

Ayrıca 6 asist yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'ye transfer şoku! Reddedildi

Adı her fırsatta transfer söylentilerine karışan Icardi'ye, İtalyan kulüpleri ve Real Madrid'in talip olduğu belirtilmişti.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'ye transfer şoku! Reddedildi

Arjantin basınında çıkan habere göre ise Icardi, sezon ortasında Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyordu.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'ye transfer şoku! Reddedildi

Ancak Mauro Icardi hakkında bu kez İtalya'dan bomba bir iddia geldi.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'ye transfer şoku! Reddedildi

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Calciomercato duyurdu.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'ye transfer şoku! Reddedildi

İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERİ: Icardi'ye transfer şoku! Reddedildi

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün İtalyan basınından derlediği habere göre, Icardi, Galatasaray'dan ayrılarak bir dönem kaptanlığını yaptığı Inter'e dönmek istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'ye transfer şoku! Reddedildi

Icardi'nin bu düşüncesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da gösterdiği kaydedildi.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'ye transfer şoku! Reddedildi

Icardi'nin yeni yıl paylaşımında "Aile, aşk ve yeni fırsatlar. 2024 böyle başlıyor" ifadelerini kullandığına dikkat çekildi.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'ye transfer şoku! Reddedildi

Öte yandan Galatasaray'ın, Icardi'yi ocak ayında kaybetmesinin büyük risk olacağı aktarıldı. Çünkü sarı kırmızılıların önünde kritik maçlar olduğu bildirildi.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'ye transfer şoku! Reddedildi

Bu yüzden sarı kırmızılıların kontrat tekliflerini değerlendirme niyetinde olmadığı ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'ye transfer şoku! Reddedildi

Bunun yanı sıra Mauro Icardi'nin, Inter'e dönmek istese de geçtiğimiz yıllarda takımda 3 futbolcuyla yaşadığı tartışma sonrası mimlendiği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'ye transfer şoku! Reddedildi

Inter'in ise kazandığı yıllık ücret ve çevresel nedenlerden dolayı şu anda Icardi transferini düşünmediği yazıldı.

DİĞER
Beşiktaş Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 2023-2024 Trendyol Süper Lig puan durumu ve maçın muhtemel 11'leri
Katliamın gölgesinde 13. Cuma! Katil İsrail yine Mescid-i Aksa'ya girişleri engelliyor
F.Bahçe'ye müjde! Bedava geliyor
Kartal'ın gözdesi için bu rakamı istediler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yıldız oyuncu dönüyor! İşte Buruk'un 11'i
G.Saray'a 50 milyon Euro'luk yıldız!
EMEKLİ ZAMMINDA REFAH PAYI MÜJDESİ | 2024 emekli maaş zammı için düğmeye basıldı
Gaziosmanpaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (5 Ocak 2024)
Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? (5 Ocak 2024)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Werner'den transfer kararı! Fenerbahçe... Werner'den transfer kararı! Fenerbahçe... 12:42
Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman? Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman? 12:26
Arandina - Real Madrid maçı ne zaman? Arandina - Real Madrid maçı ne zaman? 11:45
Yıldız oyuncu dönüyor! İşte Buruk'un 11'i Yıldız oyuncu dönüyor! İşte Buruk'un 11'i 11:43
Kartal'ın gözdesi için bu rakamı istediler! Kartal'ın gözdesi için bu rakamı istediler! 11:43
Sassuolo - Fiorentina maçı ne zaman? Sassuolo - Fiorentina maçı ne zaman? 11:30
Daha Eski
Salah'tan Gazze'ye büyük destek! Salah'tan Gazze'ye büyük destek! 11:27
Futbolculara vergi uyarısı! Yasal düzenleme sonrası... Futbolculara vergi uyarısı! Yasal düzenleme sonrası... 11:24
Lecce - Cagliari maçı ne zaman? Lecce - Cagliari maçı ne zaman? 11:21
F.Bahçe'ye müjde! Bedava geliyor F.Bahçe'ye müjde! Bedava geliyor 11:17
Frosinone - Monza maçı ne zaman? Frosinone - Monza maçı ne zaman? 11:16
F.Bahçe'nin gözdesi İtalyan devine! F.Bahçe'nin gözdesi İtalyan devine! 11:16