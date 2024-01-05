GALATASARAY HABERİ: Icardi'ye transfer şoku! Reddedildi
Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi yaşanıyor. Avrupa devlerinin peşinde olduğu Arjantinli yıldız oyuncunun Türkiye'den ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını sarı kırmızılıların yıldız oyuncusu için transfer gelişmesini duyurdu. İşte detaylar...
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Arjantinli futbolcu 2023-2024 sezonunda Galatasaray'da 27 maça çıktı.
Icardi bu karşılaşmalarda 17 gol attı.
Ayrıca 6 asist yaptı.
Adı her fırsatta transfer söylentilerine karışan Icardi'ye, İtalyan kulüpleri ve Real Madrid'in talip olduğu belirtilmişti.
Arjantin basınında çıkan habere göre ise Icardi, sezon ortasında Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyordu.
Ancak Mauro Icardi hakkında bu kez İtalya'dan bomba bir iddia geldi.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Calciomercato duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün İtalyan basınından derlediği habere göre, Icardi, Galatasaray'dan ayrılarak bir dönem kaptanlığını yaptığı Inter'e dönmek istiyor.
Icardi'nin bu düşüncesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da gösterdiği kaydedildi.
Icardi'nin yeni yıl paylaşımında "Aile, aşk ve yeni fırsatlar. 2024 böyle başlıyor" ifadelerini kullandığına dikkat çekildi.
Öte yandan Galatasaray'ın, Icardi'yi ocak ayında kaybetmesinin büyük risk olacağı aktarıldı. Çünkü sarı kırmızılıların önünde kritik maçlar olduğu bildirildi.
Bu yüzden sarı kırmızılıların kontrat tekliflerini değerlendirme niyetinde olmadığı ifade edildi.
Bunun yanı sıra Mauro Icardi'nin, Inter'e dönmek istese de geçtiğimiz yıllarda takımda 3 futbolcuyla yaşadığı tartışma sonrası mimlendiği belirtildi.
Inter'in ise kazandığı yıllık ücret ve çevresel nedenlerden dolayı şu anda Icardi transferini düşünmediği yazıldı.
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