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GALATASARAY HABERİ: Süpriz transfer! Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fernando Muslera hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Uzun yıllardır sarı-kırmızılı takımın formasını giyen Uruguaylı file bekçisi, yeni sözleşme imzalamayacak. Takımdan ayrılmaya hazırlanan başarılı kalecinin yeni adresi netleşti. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 14:53
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GALATASARAY HABERİ: Süpriz transfer! Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da uzun yıllardır devam eden Fernando Muslera dönemi sona eriyor.

GALATASARAY HABERİ: Süpriz transfer! Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu

Süper Lig'in son şampiyonu sarı-kırmızılılarda 13'üncü sezonunun geçiren Uruguaylı eldiven, bu sezonda da performansıyla göz doldurmayı başardı.

GALATASARAY HABERİ: Süpriz transfer! Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu

Başarılı file bekçisi ilerleyen yaşına rağmen üstün bir performans sergilemeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Süpriz transfer! Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen 37 yaşındaki kaleci sürpriz bir transfere hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Süpriz transfer! Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu

2011-2012 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera'nın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.

GALATASARAY HABERİ: Süpriz transfer! Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu

Uzun yıllardır sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan Uruguaylı file bekçisinin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

GALATASARAY HABERİ: Süpriz transfer! Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu

GALATASARAY'A VEDA EDİYOR!
Fernando Muslera, uzun süren kariyerinin ardından Galatasaray'a veda etmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Süpriz transfer! Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu

Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Manchester United maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında kendisine sorulan sözleşme sorusuna cevap vermemişti.

GALATASARAY HABERİ: Süpriz transfer! Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu

Muslera, sözleşme konusuna girmeyerek maça odaklandığını söylemişti.

GALATASARAY HABERİ: Süpriz transfer! Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu

SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMİYOR!
Deneyimli file bekçisi, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

GALATASARAY HABERİ: Süpriz transfer! Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!
Akşam'ın Uruguay basınından derlediği habere göre; Galatasaray'dan ayrılma kararı alan Nando'nun yeni takımı belli oldu.

GALATASARAY HABERİ: Süpriz transfer! Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu

Fernando Muslera'nın sezon sonunda profesyonel olduğu eski kulübü Club Nacional'e transfer olacağı kaydedildi.

GALATASARAY HABERİ: Süpriz transfer! Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu

Deneyimli eldiven, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 484 maça çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Süpriz transfer! Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu

37 yaşındaki file bekçisi bu karşılaşmalarda kalesinde 516 gole engel olamazken 173 karşılaşmada kalesini gole kapamayı başardı.

GALATASARAY HABERİ: Süpriz transfer! Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu

Muslera, sarı-kırmızılı forma ile bir kez de gol sevinci yaşadı.

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