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TRANSFER HABERİ: İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi! Muslera'nın yerini alacak

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kaleci mevkisinde yeni bir dönem başlıyor. Sarı-kırmızılılarda 12 yılı deviren Fernando Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Bir süredir arayışlarda bulunan sarı-kırmızılı yönetim yeni kalecisini buldu. İtalyan basını, Galatasaray'ın kadrosuna katmak için geri sayıma geçtiği file bekçisini duyurdu. İşte yaşanan flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 09:53
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BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi! Muslera'nın yerini alacak

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi! Muslera'nın yerini alacak

Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle arayışlarda bulunan sarı-kırmızılılar, yeni kalecisini buldu.

TRANSFER HABERİ: İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi! Muslera'nın yerini alacak

Uruguaylı file bekçisinin sezon sonunda bitecek sözleşmesini dikkate alan yönetim, kaleci konusunda düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi! Muslera'nın yerini alacak

Ara transferde önemli oyuncuları kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray'da geleceğe yönelik hamleler de yapılmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi! Muslera'nın yerini alacak

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Aslan, ocak ayında yapacağı takviyelerle iddiasını güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi! Muslera'nın yerini alacak

Yarıştığı tüm kulvarda şampiyonluk hedefinde olan sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezonlar için de işini sağlama almayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi! Muslera'nın yerini alacak

Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, 12 yılı devirdiği takımda büyük başarılara imza attı.

TRANSFER HABERİ: İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi! Muslera'nın yerini alacak

Takıma verdiği katkıyla taraftarın sevgilisi konumuna gelen Uruguaylı kaleci, efsaneler arasına adını yazdırdı.

TRANSFER HABERİ: İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi! Muslera'nın yerini alacak

Gelecek sezon için 'Yeni Muslera'sını' arayan Galatasaray, rotayı İtalya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ: İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi! Muslera'nın yerini alacak

JUAN MUSSO CİMBOM'A!
Çizme basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Muslera'nın yerini Atalanta forması giyen Juan Musso ile doldurmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi! Muslera'nın yerini alacak

Muslera'nın sözleşmesinin sona erecek olmasıyla kaleci transferini gündeme alan yönetimin, Musso'yu radarına aldığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi! Muslera'nın yerini alacak

Juan Mussso'nun Galatasaray'ın transfer listesinde en öne çıkan isim olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi! Muslera'nın yerini alacak

TAKIMDAN AYRILIYOR!
Atalanta'da forma giyen ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Juan Musso'nun takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi! Muslera'nın yerini alacak

Takımına veda etmesi beklenen Musso için Galatasaray seçeneğinin çok ideal gözüktüğü öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi! Muslera'nın yerini alacak

Transferin gerçekleşmesi durumunda Juan Musso'nun önemli bir sorumluluk üstleneceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi! Muslera'nın yerini alacak

Fernando Muslera sonrası potansiyel bir kaleci adayı olan Arjantinli file bekçisini zor bir görevin beklediğinin altı çizildi.

TRANSFER HABERİ: İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi! Muslera'nın yerini alacak

2021 yılında Atalanta'ya gelen Juan Musso, bu sezon forma giydiği 15 resmi maçta kalesinde 16 gol gördü. 7 müsabakada kalesini gole kapattı.

TRANSFER HABERİ: İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi! Muslera'nın yerini alacak

1.91 boyundaki kalecinin Atalanta'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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