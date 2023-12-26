TRANSFER HABERİ: İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi! Muslera'nın yerini alacak
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kaleci mevkisinde yeni bir dönem başlıyor. Sarı-kırmızılılarda 12 yılı deviren Fernando Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Bir süredir arayışlarda bulunan sarı-kırmızılı yönetim yeni kalecisini buldu. İtalyan basını, Galatasaray'ın kadrosuna katmak için geri sayıma geçtiği file bekçisini duyurdu. İşte yaşanan flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Ara transferde önemli oyuncuları kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray'da geleceğe yönelik hamleler de yapılmaya devam ediyor.
Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Aslan, ocak ayında yapacağı takviyelerle iddiasını güçlendirmek istiyor.
Yarıştığı tüm kulvarda şampiyonluk hedefinde olan sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezonlar için de işini sağlama almayı hedefliyor.
Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, 12 yılı devirdiği takımda büyük başarılara imza attı.
Takıma verdiği katkıyla taraftarın sevgilisi konumuna gelen Uruguaylı kaleci, efsaneler arasına adını yazdırdı.
Gelecek sezon için 'Yeni Muslera'sını' arayan Galatasaray, rotayı İtalya'ya çevirdi.
JUAN MUSSO CİMBOM'A!
Çizme basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Muslera'nın yerini Atalanta forması giyen Juan Musso ile doldurmaya hazırlanıyor.
Muslera'nın sözleşmesinin sona erecek olmasıyla kaleci transferini gündeme alan yönetimin, Musso'yu radarına aldığı ifade edildi.
Juan Mussso'nun Galatasaray'ın transfer listesinde en öne çıkan isim olduğu belirtildi.
TAKIMDAN AYRILIYOR!
Atalanta'da forma giyen ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Juan Musso'nun takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıktı.
Takımına veda etmesi beklenen Musso için Galatasaray seçeneğinin çok ideal gözüktüğü öne sürüldü.
Transferin gerçekleşmesi durumunda Juan Musso'nun önemli bir sorumluluk üstleneceği kaydedildi.
Fernando Muslera sonrası potansiyel bir kaleci adayı olan Arjantinli file bekçisini zor bir görevin beklediğinin altı çizildi.
2021 yılında Atalanta'ya gelen Juan Musso, bu sezon forma giydiği 15 resmi maçta kalesinde 16 gol gördü. 7 müsabakada kalesini gole kapattı.
1.91 boyundaki kalecinin Atalanta'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
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