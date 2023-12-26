TRANSFER HABERİ: İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi! Muslera'nın yerini alacak

Ara transferde önemli oyuncuları kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray'da geleceğe yönelik hamleler de yapılmaya devam ediyor.

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Aslan, ocak ayında yapacağı takviyelerle iddiasını güçlendirmek istiyor.