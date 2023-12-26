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Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin VAR hakemi açıklandı!

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maçın VAR hakemi açıklandı. Hakem Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı müsabakanın VAR koltuğunda Emre Malok görev yapacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 12:09 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 12:24
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Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin VAR hakemi açıklandı!

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu.

2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Volkan Bayarslan olacak.

Bu zorlu mücadelede VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak. Malok'a, AVAR'da Erkan Engin ve Cevdet Kömürcüoğlu eşlik edecek.

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