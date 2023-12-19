Haberler Galatasaray Kadro değeri 45 milyon Euro

Kadro değeri 45 milyon Euro

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya geleceği Sparta Prag son yıllarda alt yapıdan çıkardığı genç oyuncularla dikkat çekiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 06:50
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Kadro değeri 45 milyon Euro

Kadrosunda 23 yaş ve altında 8 oyuncu bulunduran Sparta Prag'ın Transfermarkt verilerine göre kadro değeri 44 milyon 650 bin Euro... Sparta Prag'ın en değerli oyuncusu 5 milyon euroluk piyasa değeriyle Ladislav Krejci... Teknik direktörlüğünü Danimarkalı Brian Priske'nin yaptığı Prag'ta Jan Kuchta, Lukas Haraslin, Birmancevic, Adam Karabec, Adam Karabec, Angelo Preciado ve Martin Vitik gibi isimler dikkat çekiyor.

Çekya'nın en köklü kulüplerinden Sparta Prag, maçlarını 18 bin 349 kişilik Generali Arena'da oynuyor.

Liginde 19 maç yapan ve lider olan Sparta Prag bu sezon sadece Mlada Boleslav'a yenildi.

Çek ekibinin en golcü ismi ise bu sezon 11 gol atan Slovak kanat Lukas Haraslin...

ÇEKYA'NIN EN BAŞARILI TAKIMI

Çekya'nın en başarılı kulübü olan Sparta Prag'ın tarihi başarılarla dolu. 13 şampiyonlukla ülkenin en çok lig şampiyonu olan Sparta, 24 kez Çekya Cumhuriyet şampiyonluğu, 18 kez de Çekya Kupası'nı müzesine götürdü. Ayrıca 1927 ile 1992 arasında Orta Avrupa ülkeleri arasında düzenlenen Mitropa Kupası'nı 3 kez kazanma başarısını gösterdi.

1995'TE GALATASARAY'I ELEMİŞTİ

Galatasaray ile daha önce UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde rakip olan Çekya ekibi, oynanan 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. 1995-96 sezonunda UEFA Kupası ön eleme turunda Galatasaray'ı evinde 3-1 mağlup eden Sparta Prag, İstanbul'da da aldığı 1-1'lik beraberlikle sarı-kırmızılıları elemeyi başarmıştı. Çekya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1997-1998 sezonunda Galatasaray, Borussia Dortmund ve Parma ile birlikte A Grubu'nda yer aldı. Sparta Prag, sahasında oynadığı maçta Galatasaray'ı 3-0 yenerken, İstanbul'da oynanan maçta sarı-kırmızılılar 2-0 galip geldi.

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