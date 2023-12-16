GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira ne kadar yok? İşte kaçıracağı maçlar
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'nın sakatlık haberiyle sarsılırken yıldız ismin sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu. (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 10:59 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 11:00
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Portekizli orta saha takımdan en az 1 ay uzak kalacak.
Aslan bu kritik süreçte ligde Fatih Karagümrük, Fenerbahçe (D), Konyaspor, Sivasspor (D) ve Kayserispor ile karşılaşacak.
Ayrıca Süper Kupa'da Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak.
SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?
2 Haziran 1992 yılında Portekiz'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Paços de Brandao Formaçao'da başladı.
Ardından Porto altyapısına geçti. 2010 yılında Porto'da A takıma yükseldi.
Sırasıyla Beira-Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma formaları giydi.
2022 yazında Porto'dan Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Portekiz Milli Takımı ile 13 maça çıkan Oliveira, skor üretemedi.
Orta sahanın merkezinde forma giyen deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...
Tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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