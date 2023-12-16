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GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira ne kadar yok? İşte kaçıracağı maçlar

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'nın sakatlık haberiyle sarsılırken yıldız ismin sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 10:59 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 11:00
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GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira ne kadar yok? İşte kaçıracağı maçlar

Galatasaray, Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira ne kadar yok? İşte kaçıracağı maçlar

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında kopuk oluştuğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira ne kadar yok? İşte kaçıracağı maçlar

Sergio Oliveira'nın tedavisine başlandığı ve bu sürecin yapılacak ileri tetkiklerin ardından netleşeceği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira ne kadar yok? İşte kaçıracağı maçlar

Portekizli orta saha takımdan en az 1 ay uzak kalacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira ne kadar yok? İşte kaçıracağı maçlar

Aslan bu kritik süreçte ligde Fatih Karagümrük, Fenerbahçe (D), Konyaspor, Sivasspor (D) ve Kayserispor ile karşılaşacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira ne kadar yok? İşte kaçıracağı maçlar

Ayrıca Süper Kupa'da Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira ne kadar yok? İşte kaçıracağı maçlar

SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?

2 Haziran 1992 yılında Portekiz'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Paços de Brandao Formaçao'da başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira ne kadar yok? İşte kaçıracağı maçlar

Ardından Porto altyapısına geçti. 2010 yılında Porto'da A takıma yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira ne kadar yok? İşte kaçıracağı maçlar

Sırasıyla Beira-Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira ne kadar yok? İşte kaçıracağı maçlar

2022 yazında Porto'dan Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira ne kadar yok? İşte kaçıracağı maçlar

Portekiz Milli Takımı ile 13 maça çıkan Oliveira, skor üretemedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira ne kadar yok? İşte kaçıracağı maçlar

Orta sahanın merkezinde forma giyen deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

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