Şimdi sıra Kopenhag'da

Galatasaray, 15. hafta açılış maçında Adana Demirspor'u 3-1 yenerek çıkışını sürdürdü. 10 maçlık galibiyet serisini Hatayspor deplasmanında bırakan sarı-kırmızılı ekip, o karşılaşmanın ardından üst üste oynadığı 3 maçı da kazanmayı başardı. Maça hızlı bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar 22. dakikada Boey ve 29'da ise Kerem'in golleriyle öne geçti. İlk yarının son anlarında konuk ekip penaltı kazandı ve Niang atışı gole çevirdi: 2-1.

İKİ TOPU DİREKTEN DÖNDÜ

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Galatasaray'da Tete ve Oliveira'nın vuruşları direkten döndü. Kapanış Mauro İcardi'den geldi. Arjantinli yıldız 90+5'te kazanılan penaltı atışını gole çevirdi ve karşılaşma 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi. 40 puana ulaşan Cimbom, Fenerbahçe'yi geçerek maç fazlasıyla ligde zirveye yerleşti. Galatasaray, salı günü Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag ile son 16'ya kalmak için mücadele edecek.

4 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı. Pendikspor karşısında görev alan oyunculardan Kazımcan, Kaan Ayhan ve Oliveira yedeğe çekilirken, sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ise kadroda yer almadı. Okan Buruk bu futbolcuların yerine Barış Alper, Abdülkerim, Kerem Demirbay ve Mertens'i ilk 11'de sahaya sürdü.

YENİ SOL BEK BARIŞ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı Adana Demirspor maçında sol bekte görevlendirdi. Sarı-kırmızılı takımın sol bekleri Angelino ve Kazımcan yedek otururken ilk 11'de şans bulan Barış Alper hiç sırıtmadığı gibi ileri geri çalışarak beğeni topladı. Barış, Pendik maçının son bölümünde de sol bek oynamıştı.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

G.Saray tribünleri, Adana Demirspor maçında da doldu. Sarı-kırmızılılar, soğuk ve yağışlı havaya rağmen Kopenhag ile oynanacak tarihi karşılaşma öncesi futbolcuları yalnız bırakmadı. Rams Park'ta 45 bin 560 biletli seyircinin izlediği açıklandı. Tezahüratlarıyla takıma tam destek veren Galatasaraylı taraftarlar, Adana Demirspor galibiyeti sonrası futbolcuları sahadan alkışlarla uğurladı.