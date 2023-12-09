Haberler Galatasaray Kod adı: 007

Kod adı: 007

Yıldız isim, önce asist yaptı; 7 dakika sonra bir de gol kaydetti. Bu sezon lig ve Avrupa’da hem gol ve hem asist sayısını 7’ye yükselti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Kod adı: 007

Yıldız isim, önce asist yaptı; 7 dakika sonra bir de gol kaydetti. Bu sezon lig ve Avrupa'da hem gol ve hem asist sayısını 7'ye yükselti.

Galatasaray zorlu Adana Demirspor maçında 3 puanı 2 golle alırken gecenin kahramanı, sahanın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ydu... Önce 22'de Sacha Boey'in attığı golün pasını veren 25 yaşındaki futbolcu, 7 dakika sonra bu kez Mauro İcardi'nin pasında topu ağlara gönderen isim oldu. Kerem, böylece bu sezon lig ve Avrupa'da hem gol ve hem asist sayısını 7'ye yükseltmeyi başardı.

TANGO VE CASH!

Muhteşem performansını gol ve asistle süsleyen Kerem Aktürkoğlu, 78. dakikada yerini Cedric Bakambu'ya bırakırken tribünlerden büyük alkış aldı. Öte yandan geçen sezondan bu yana birbirine en çok asist yapan takım arkadaşları Kerem ve İcardi ikilisi oldu. Tangocu İcardi, Kerem'e 4 kez gol pası verirken, Kerem de İcardi'nin kaydettiği 8 golün asistini yapan isimdi. İki yıldızın uyumu yüz güldürdü, maşallah dedirtti.

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