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Manchester’dan basına ambargo

Bu sezon beklentileri karşılayamayan Manchester United, Erik ten Hag hakkındaki eleştirel haberleri nedeniyle bazı gazetecileri dünkü basın toplantısına almadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Manchester’dan basına ambargo

Bu sezon beklentileri karşılayamayan Manchester United, Erik ten Hag hakkındaki eleştirel haberleri nedeniyle bazı gazetecileri dünkü basın toplantısına almadı. Hollandalı teknik adam dün Chelsea maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşurken toplantıya, Sky Sports, Daily Mirror, ESPN ve MEN'in muhabirleri giremedi. Bu durum medyanın büyük tepkisini çekti. Son günlerde çıkan haberlerde, alınan kötü sonuçların ardından Manchester United'lı futbolcuların teknik direktör Ten Hag'a inançlarını kaybettiği ileri sürülmüştü.

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