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SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR GALATASARAY CANLI İZLE | Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak. Volkan Bayarslan'ın düdüğüyle başlayacak karşılaşmada sarı-kırmızılar, ligde zirveyi hedefliyor. Davinson Sanchez'in sakatlık nedeniyle forma giyemeyeceği karşılaşmada takım kaptanı Muslera ise kart ceza sınırında yer alıyor. Maçın yayın saatini, canlı yayın kanalını ve muhtemel 11'lerini merak edenler arama motorlarında sorgulamalara başladı. Peki Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 09:43 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 10:00
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SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR GALATASARAY CANLI İZLE | Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Siltaş Yapı Pendikspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 14. haftada Siltaş Yapı Pendikspor - Galatasaray karşılaşmasıyla sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kalan ve gruplardan çıkmak için şansını son maça taşıyan sarı-kırmızılar, ligde zirveye yerleşmek istiyor. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşmada Savinson Sanchez sakatlık nedeniyle forma giyemezken Muslera da kart sınırında oynayacak. File bekçisi kaptan, lart görmesi durumunda Yukatel Adana Demirspor maçında kadro dışı kalacak. Peki Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Siltaş Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Kaan, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Ziyech, Zaha, Icardi.

Pendikspor: Erdem, E. Özgenç, Berkay, Welinton, Sequieira, Lusamba, İbrahim, Diaby, Çekiçi, Halil, Erencan.

CİMBOM'DA TEK EKSİK

Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Süper Lig'de oynadıkları Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, Pendikspor karşısında oynamayacak. Sanchez'in sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilmişti.

İLK RESMİ MAÇ

Pendikspor ile Galatasaray oynayacakları maçla birlikte tarihinde ilk kez bir resmi karşılaşmada rakip olacak. İki takım daha önce 22 Şubat 2023 tarihinde hazırlık maçında karşılaştı ve sarı-kırmızılılar sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor.

Aslan, ligde oynadığı 13 mücadelede kalesinde 8 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmaların 7'sinde de kalesini gole kapadı.

ICARDI YİNE EN ÖNEMLİ KOZ OLACAK

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, takımı sırtlamaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçında fileleri havalandıran Icardi, ligdeki gol sayısını 11'e çıkardı. 30 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Avrupa kuplarında da 5 gol atan Arjantinli futbolcunun bu sezon toplamda 16 golü bulunuyor.

MUSLERA SINIRDA

Galatasaray'da Pendikspor maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera sarı kart sınırında yer alıyor. Muslera, Alanyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta İstanbul'da oynanacak Adana Demirspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

VOLKAN BAYARSLAN YÖNETECEK

Pendikspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Okan Buruk, Manchester United maçında etkisiz kalan Ndombele ve Mertens'i yedek kulübesine çekecek.

Tecrübeli çalıştırıcı, Manchester United maçında hastalandığı için 11 başlamadığı iddia edilen Nelsson hakkında flaş bir karar verdi.

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