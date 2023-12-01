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UEFA'dan Kerem Aktürkoğlu'na büyük onur! Haftanın golü seçildi

Son dakika Galatasaray haberleri... Kerem Aktürkoğlu'nun, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Manchester United'la 3-3 berabere kaldığı maçta attığı gol, "haftanın golü" ödülüne layık görüldü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 14:38 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 14:56
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UEFA'dan Kerem Aktürkoğlu'na büyük onur! Haftanın golü seçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray'a Manchester United karşısında 71. dakikada 3-3 beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu'nun golü, "haftanın golü" seçildi.

UEFA'dan yapılan paylaşımda, Aktürkoğlu'nun golü, haftanın golüne aday olan 4 gol arasında ilk sırada yer aldı.

UEFA tarafından haftanın golü için belirlenen 4 adaydan 2'si Galatasaray-Manchester United maçında kaydedildi. Aktürkoğlu'nun golü haftanın en iyisi seçilirken maçta Manchester United'ın ikinci golüne imza atan Bruno Fernandes'in golü de haftanın en iyi 2. golü seçildi.

Real Madrid'den Rodrygo'nun Napoli'ye golü, en iyi 3. gol seçilirken, Arsenal'den Martin Odegaard'ın Lens'e, karşı kaydettiği gol ise haftanın en iyi 4. golü oldu.

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