Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray kaptırdığı liderlik koltuğunu geri kazanmak için 25 Kasım Cumartesi günü evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Ok üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

Ligde ilk haftayı beraberlikle kapatıp ardından 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı ekip, milli maç arası öncesinde son müsabakada Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Ligdeki yenilmezlik ünvanının da kaybeden Galatasaray, 13. haftaya 31 puanla lider Fenerbahçe'nin arkasında averajla ikinci sırada girdi.

Alanyaspor geride kalan 12 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 10 puan topladı. Son 4 lig maçında puan alamayan Akdeniz temsilcisi, ligin 13. haftasında 17. sırada yer alıyor.

MUSLERA VE SANCHEZ CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Fernando Muslera ile Davinson Sanchez, Alanyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Uruguaylı kaleci ile Kolombiyalı stoper, yarınki müsabakada kart görmesi durumunda 14. haftadaki Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

SAHASINDA KAYBETMEYİ UNUTTU

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı.

Ligde, taraftarı önündeki son yenilgisini 2022-23 sezonunun ilk iç saha maçı olan Giresunspor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında gelen 22 iç saha maçını da kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte RAMS Park'ta çıktığı lig karşılaşmalarında 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

SON HAFTALARIN FORMDA İSMİ ZAHA

Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son üç golde Wilfried Zaha'nın imzası var.

Ligin 11. haftasında 2-1 kazanılan Kasımpaşa müsabakasında 2 gole imza atan Zaha, 12. haftadaki Hatayspor maçında da takımının tek golünü kaydeden isim oldu.

Sarı-kırmızılı formayla 9 Süper Lig maçına çıkan Fildişili yıldız, toplamda 4 kez fileleri havalandırdı.

ICARDİ 4 MAÇTIR SUSKUN

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 4 resmi maçta gol sevinci yaşayamadı.

Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan ve Galatasaray'ın gol yükünü çeken Mauro Icardi, sonrasında oynanan Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayamadı. Icardi bu süreçte, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih maçını da boş geçti.

Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasındaki ilk 7 maçında 5 gol bulmuştu.