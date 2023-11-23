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Galatasaraylı Lucas Torreira ile Devrim Özkan evleniyor mu? İşte o iddia

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın, oyuncu sevgilisi Devrim Özkan ile evleneceği iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 10:52
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Galatasaraylı Lucas Torreira ile Devrim Özkan evleniyor mu? İşte o iddia

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, ünlü oyuncu Devrim Özkan'a aşkını ilan etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Torreira, yeni dizisinin çekimlerine başlayan sevgilisi Devrim Özkan'a çiçek yollayarak jest yapmış ve çiçeğin fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşmıştı.

Çiçeğin üzerindeki İspanyolca notta şöyle yazıyordu:

Parlamayı asla bırakmıyorsun. Sen dünyadaki en iyi aktrissin. Seni seviyorum küçük maymun, sen benim hayatımın aşkısın.

NİKAH MASASINA OTURACAKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Hürriyet'ye yer alan habere göre hız kesmeden devam eden aşkta mutlu son çok yakın. İddiaya göre sevgililer, Süper Lig sezonunun bitmesinin hemen ardından nikah masasına oturacak. Ünlü çiftin İstanbul ve Uruguay'da iki ayrı düğün yapacağı söyleniyor.

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